В Славянске изъяли почти 300 тысяч пачек сигарет

Правоохранители предварительно оценили изъятые табачные изделия в сумму более 10 млн гривен.

Обыск склада с сигаретами в Славянске facebook.com/pressjfo.news

Крупная партия сигарет обнаружена на складе в городе Славянск Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в четверг, 17 января.

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В ходе обыска складского помещения было обнаружено и изъято 284 720 пачек табачных изделий в ассортименте с марками акцизного налога с признаками фальсификации на общую сумму более 10 млн гривен.

Операцию по противодействию нелегальной торговле подакцизными товарами проводило спецподразделение налоговой полиции ГФС Украины под процессуальным руководством столичной прокуратуры в рамках уголовноего дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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Напомним, в Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабанду в РФ коллекции культурных ценностей, которые относятся к периоду VII века о нашей эры - ХV века нашей эры.