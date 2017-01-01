Под Херсоном женщина застрелила мужчину за домогательства
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В Херсонской области задержали женщину за убийство своего знакомого в собственном доме при помощи пневматического ружья. По словам подозреваемой, она совершила это из-за домогательств со стороны гостя.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.
По словам женщины, к ним с мужем наведалась в гости супружеская пара. В ходе застолья гостя пошла домой, оставив своего мужа, а хозяин дома лег спать. В это время гость начал домогаться хозяйки.
Женщина пыталась напугать своего знакомого пневматическим ружьем, но тот, по ее словам, схватил ствол и направил его себе в сердце, провоцируя на убийство.
Хозяйка убила знакомого и разбудила мужа, который решил взять вину на себя. Он позвонил в полицию и заявил о нападении на дом, в ходе которого он убил злоумышленника.
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Полиция отметила, что супруги находились в состоянии алкогольного опьянения, нервничали и путались в показаниях. Впоследствии женщина призналась в убийстве.
Отмечается, что уголовное производство открыто по статье "умышленное убийство".
Как сообщалось в ноябре, в Лондоне подростка арестовали за домогательства к девяти женщинам.