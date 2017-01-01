Сазонов: Лоббисты Коломойского спекулируют на теме Роттердам+

Лоббисты олигарха Коломойского активно спекулируют на энергетических вопросах, особенно на формуле Роттердам+. Об этом в сети Facebook пишет политолог Кирилл Сазонов, комментируя покупку “Киевоблэнерго“ и “Одессаоболэнерго“ компанией ДТЭК.

По его словам, общественность в целом едина в позитивной оценке выкупа украинским холдингом ДТЭК двух стратегических облэнерго у россиян (VS Energy Бабакова-Воеводина), однако есть дискуссия вокруг вопроса об источнике средств на такое приобретение. “Вот бывший исполнительный директор инвесткомпании Concorde Capital Андрей Герус привычно утверждает, что это на “Роттердам+“ заработали. А руководитель аналитического департамента того же Concorde Capital Александр Паращий считает, что все-таки на газодобыче. И приводит аргумент – официальным покупателем выступает “ДТЭК Нефтегаз“, крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. В 2017 году они рекордные 1,65 млрд. куб. метров газа добыли. И с деньгами у них все ок“, - сказал он.

Политолог объясняет это лоббированием интересов олигарха Игоря Коломойского, на маржинальность бизнес которого влияют тарифы на электроэнергию для промышленности. “Герус же не просто эксперт, а целый глава Ассоциации потребителей электроэнергии и коммунальных услуг. Которому борьба с “Роттердам+“ как фетиш и смысл существования. Допускаю, что это не фигура речи, а реальная цель создания Ассоциации. Ибо о борьбе за качество и стоимость коммунальных услуг со стороны Геруса я почти ничего не слышал, а вот “Роттердам+“ он клянет всегда, к месту и не очень. “Роттердам+“ - это же не для населения тарифы на электроэнергию, а для небытовых потребителей. Крупнейшими из них являются ферросплавный холдинг Коломойского.“ - отметил Сазонов.

Как известно с 2016 года лоббисты Коломойского ведут борьбу против формулы “Роттердам+“, согласно которой промышленные предприятия оплачивают рыночную стоимость угля в тарифе на электроэнергию. На бытовых потребителей формула “Роттердам+“ не распространяется, поэтому цена электроэнергии для населения в Украине самая низкая в Европе.