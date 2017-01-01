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В Мариуполе киберполиция разоблачила двух хакеров

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Двое мужчин совершали DDoS-атаки.
В Мариуполе киберполиция разоблачила двух хакеров
© mariupol-police.dn.ua
Фото 1/5
  • В ходе обыска изъято компьютерное оборудование
  • В ходе обыска изъято компьютерное оборудование
  • В ходе обыска изъято компьютерное оборудование
  • В ходе обыска изъято компьютерное оборудование
  • В ходе обыска изъято компьютерное оборудование
В Мариуполе киберполиция разоблачила двух хакеров
В ходе обыска изъято компьютерное оборудование
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Работники киберполиции Донецкой области, при процессуальном руководстве Мариупольской местной прокуратуры, разоблачили двух жителей города Мариуполь в осуществлении DDoS-атак на ряд региональных информресурсов.

Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

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“Работники киберполиции установили, что 22-летний молодой человек создал два программных кода для осуществления DDoS-атак. С помощью созданных программных средств он, вместе со своим 21-летним товарищем, осуществлял вмешательство в работу интернет-портала. Так, программа посылала ежесекундно около сотни автоматических запросов к ресурсу. В результате, это привело к отказу от обслуживания новостного портала“, - говорится в сообщении.

Среди таких ресурсов, один из известных новостных сайтов города Мариуполь и несколько государственных учебных заведений. Таким образом злоумышленники пытались поквитаться со своими конкурентами и проверить сайты на выносливость. Сейчас молодым людям грозит до шести лет заключения.

В ходе обыска изъято компьютерное оборудование и мобильные телефоны.

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“Сотрудники управления информационных технологий и программирования в восточном регионе провели анализ файлов, обнаруженных на их компьютерах. В частности, на устройствах было обнаружено программное обеспечение, которое использовалось для осуществления DDOS-атак“, - добавили в ведомстве.

По данному факту начато уголовное производство по ст.361 (еесанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи - ред.) УК Украины.

Как сообщалось 11 января, киберполиция обезвредила хакеров, которые украли более 5 млн гривен.

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Теги: киберполиция, Донецкая область
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