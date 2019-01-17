Нардеп организовал схему по хищению 93 млн Укрзализныци - НАБУ
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Национальное антикоррупционное бюро 15 января сообщило семерым лицам о подозрении в завладении 93,3 миллиона гривен Укрзализныци.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
По данным ведомства, речь идет о таких должностных лицах:
- председателе правления - гендиректоре и первом заместителе гендиректора производителя стрелочной продукции;
- основателе - директоре фиктивной компании-победителя торгов;
- директоре компании-посредника;
- трех сотрудниках филиала Центр обеспечения производства ПАО Украинская зализныця.
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Как установило следствие, подозреваемые на протяжении декабря 2015 - марта 2017 года организовали закупку Укрзализныцей стрелочной продукции по завышенным ценам с привлечением подконтрольных предприятий-посредников.
Трех человек - двух должностных лиц предприятия-производителя и руководителя компании-посредника - задержали.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Также устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.
Кроме того, детективы НАБУ подготовили проект представления на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата, который, по данным следствия, является организатором указанной коррупционной схемы. Имя депутата бюро не называет.
Как сообщалось 7 июля, сотрудники Укрзализныци украли более 20 млн грн при закупке креплений.