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Нардеп организовал схему по хищению 93 млн Укрзализныци - НАБУ

Комментариев: 3
Бюро заподозрило 7 человек в крупном хищении.
Имя депутата бюро не называет
Имя депутата бюро не называет
nabu.gov.ua

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Национальное антикоррупционное бюро 15 января сообщило семерым лицам о подозрении в завладении 93,3 миллиона гривен Укрзализныци.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным ведомства, речь идет о таких должностных лицах:

- председателе правления - гендиректоре и первом заместителе гендиректора производителя стрелочной продукции;

- основателе - директоре фиктивной компании-победителя торгов;

- директоре компании-посредника;

- трех сотрудниках филиала Центр обеспечения производства ПАО Украинская зализныця.

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Как установило следствие, подозреваемые на протяжении декабря 2015 - марта 2017 года организовали закупку Укрзализныцей стрелочной продукции по завышенным ценам с привлечением подконтрольных предприятий-посредников.

Трех человек - двух должностных лиц предприятия-производителя и руководителя компании-посредника - задержали.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Также устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Кроме того, детективы НАБУ подготовили проект представления на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата, который, по данным следствия, является организатором указанной коррупционной схемы. Имя депутата бюро не называет.

Как сообщалось 7 июля, сотрудники Укрзализныци украли более 20 млн грн при закупке креплений.

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Теги: хищение, нардеп, Укрзализниця
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Комментариев (3)
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SEMPENTY    17.01.2019, 14:54
Оценка:  0
SEMPENTY
Мало кто понимает что такое Укрзализниця, это госудврство в государстве...
Fon_Pascha    17.01.2019, 14:53
Оценка:  0
Fon_Pascha
и что? кого посадили? или что конфисковали? цирк и мы. как не обидно, в нем клоуны
SEMPENTY    17.01.2019, 14:52
Оценка:  +1
SEMPENTY
Что такое 93лямв для барыг украинизации? Мелочь по карманам...
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