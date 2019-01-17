Кандидат от УКРОПа подал документы в ЦИК: обещает разрушить "пятую колонну"

Депутата выдвинули кандидатом от политической партии УКРОП на сегодняшнем съезде.

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Нардеп Александр Шевченко подал пакет документов в ЦИК для регистрации кандидатом на выборах президента. Об этом сообщает пресс-служба партии УКРОП, которая и выдвинула кандидата.

Соответствующее решение политсила приняла во время XVII съезда, который состоялся 17 января в Киеве.

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“Моя подача документов в ЦИК - это шаг к победе украинского народа над той ужасной системой и коррупцией, которая сейчас является в государстве. Это шаг к уборке грязи в обществе и пороха из нашего дома“, - заявил депутат.

В программе “Страна достоинства и правды“ Шевченко среди первоочередных задач назвал агрессивную борьбу с “гидрой коррупции“, возвращение Крыма и оккупированной части Донбасса, расторжение всех соглашений с РФ, разрушение “пятой колонны“, борьбу с бюрократией и построение “простой страны“.

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Депутат также обещает отправить на “политическую пенсию“ политиков старой формации, уменьшить число депутатов в ВР, обеспечить возможность их отзыв, предложить закон об импичменте, ввести солидарную страховую медицину и справедливые тарифы на коммуналку.

Напомним, ранее сообщалось, что в президенты хочет податься лидер запрещенной в Украине КПУ Петр Симоненко. Он бещает ОРДЛО “широкую автономию“, а всей Украине - федерализацию.