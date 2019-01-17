Укроборонпром назвал ТОП разработок года

Для нового украинского оружия используются современные цифровые технологии и отечественные комплектующие.

РСЗО Берест имеет более мощный залп – до 50 реактивных снарядов, вместо 40 в Граде Укроборонпром

Предприятия госконцерна Укроборонпром в 2018 году разработали и направили на испытания несколько десятков новых и модернизированных образцов вооружения, военной техники и их основных составных частей.

Об этом сообщает пресс-служба концерна в четверг, 17 января.

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Отмечается, что в ТОП-5 новинок входят новейшая крылатая ракета Нептун, обновленный высокоточный 152-мм снаряд Цветник, РСЗО Берест, оптико-прицельная станция ОПСН-И и контрбатарейный радар 1Л220УК.

Крылатая ракета Нептун

Ракета Нептун. Фото: Укроборонпром

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Так, ракета Нептун стратегически важная для обороноспособности Украины. Ее разработало КБ Луч. Во время испытаний эта ракета уничтожила надводную цель на расстоянии 280 км. Была доказана высокую эффективность систем управления и распознавания целей бортовым комплексом крылатой ракеты.

Ее испытания прошли в рамках мероприятий по принятию на вооружение и запуска серийного производства. В перспективе Нептун должен стать основой нового противокорабельного комплекса, который должен иметь высокую мобильность и маневренность.

Снаряд Цветник

Новые головки наведия для Цветника. Фото: Укроборонпром

Также в прошлом году ГП НПК Прогресс завершило модернизацию высокоточного 152-мм снаряда Цветник и провело полное импортозамещение компонентов российского производства, которые были более 40%.

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Цветник – высокоточный 152-мм снаряд, который на расстоянии до 20 км попадает в цель с погрешностью в считанные сантиметры. Фактически, этот снаряд может попасть в лист формата А4 первым выстрелом. Такая точность достигается благодаря лазерному наведению, которое может осуществляться с беспилотника или наземным корректировщиком, – говорится в сообщении.

“Цветник“ может уничтожать защищенные цели, например, командные пункты, узлы связи, мосты, переправы, опорные пункты и т.д.

Сейчас в ГП НПК Прогресс полностью готовы к проведению необходимых предварительных и государственных испытаний Цветника, серийного производства и ждут заказов от Минобороны.

РСЗО Берест

РСЗО Берест. Фото: Укроборонпром

ГП Шепетовский ремонтный завод провело глубокую модернизацию 122-мм реактивной системы залпового огня. Уникальность этой новой боевой машины, которая получила название БМ-21 УМ Берест в том, что в ней используются исключительно компоненты украинского производства.

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“Берест может заменить БМ-21 Град, стоящий на вооружении Вооруженных Сил Украины. Использование современных цифровых технологий и новое шасси отечественного производства предоставляют Береста ключевые боевые и эксплуатационные преимущества. Применение новой цифровой системы управления огня позволяет экипажа, не покидая кабины, проводить подготовку к стрельбе, в частности – топогеодезическую привязку – говорится в сообщении.

Цифровые технологии интегрируют Берест в систему обмена информацией на поле боя: это позволяет расчета РСЗО в режиме реального времени получать точные координаты врага, которые поступают из дронов, контрбатарейной РЛС, а также других систем наблюдения. Это в разы повышает точность и эффективность ведения огня.

Новая РСЗО имеет более мощный залп – до 50 реактивных снарядов, вместо 40 в Граде.

Берест установлен на новом шасси от КрАЗ – 5401НЕ с колесной формулой 4х4. В целом, Берест, по сравнению с Градом, имеет большую мощность залпа, точность ведения огня, интеграцию в цифровые системы управления и наведения артиллерии, большую мобильность и требует меньше времени для открытия огня.

Цифровой прицел для высокоточного оружия

Оптико-прицельная станция ОПСН-И. Фото: Укроборонпром

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Еще одним открытием 2018 года стал оптико-прицельная станция ОПСН-И от Изюмского приборостроительного завода. Она оснащена мощной оптикой, тепловизором, лазерным каналом управления и дальномером. Такие инструменты позволяют не только обнаруживать цели, но и наводить на них высокоточное вооружение.

Разработка Изюмского приборостроительного завода является универсальной. Диаметр станции всего 43 см – это позволяет ее устанавливать не только на вертолеты, а и на беспилотные летательные аппараты. Кроме того, стабилизированная во всех плоскостях оптико-прицельная станция может применяться в бронетехнике и, при определенных изменениях конструкции, в морской технике.

Контрбатарейный радар от НПК Искра

Станция 1Л220УК. Фото: Укроборонпром

Для успешной контрбатарейной борьбы запорожский Научно-производственный комплекс Искра разработал станцию 1Л220УК, которая была продемонстрирована на параде 24 августа.

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Контрбатарейный радар 1Л220УК фиксирует на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет. Это позволяет получать точные координаты для ответного удара, а также проводить корректировку огня собственной артиллерии. Радар также ведет наблюдение за воздушным пространством, проявляя беспилотники и авиацию противника.

1Л220УК по своим возможностям значительно превышает контрбатарейная радары, которые сейчас находятся на вооружении Вооруженных сил Украины.

Напомним, за время аннексии Крыма и конфликта на Донбассе предприятия Укроборонпрома передали военным 25800 единиц оружия и военной техники. Речь идет как об отремонтированных и модернизированных, так и об абсолютно новых образцах вооружений.

Ранее стало известно, что в 2018 году ВСУ получили около 50 самолетов и вертолетов, модернизированных и отремонтированных предприятиями Укроборонпра. Это истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики и разведчики Су-24.