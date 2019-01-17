Уже более 100 приходов изъявили желание присоединиться к ПЦУ - Порошенко
Более сотни общин выразили желание присоединиться к ПЦУ.
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Уже более 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата выразили желание присоединиться к Православной церкви Украины.
Об этом об этом глава государства сообщил во время встречи с общиной Станишевской объединенной территориальной громады в Житомирской области, передает УНН.
“Уже более 100 общин выразили желание присоединиться к нашей церкви“, - сообщил он.
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Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект, который определяет механизм смены религиозными общинами подчиненности. За проголосовало 229 депутатов из 226 минимально необходимых.
СЕКТАНТАМ РАЗРЕШЕНО ПРОВОДИТЬ СВОИ ШАБАШИ ТОЛЬКО В ПРЕДЕЛАХ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ ДАБЫ НЕ ИСПАЧКАТЬ ИСТИННЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ .
ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ СТАМБУЛА .
ВСЁ ИМУЩЕСТВО СЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖИТ СТАМБУЛУ .
ЩЕНЯ ВМЭРЛА ЧИ НЕ ?