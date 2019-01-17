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Уже более 100 приходов изъявили желание присоединиться к ПЦУ - Порошенко

Комментариев: 7
Более сотни общин выразили желание присоединиться к ПЦУ.
Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний
Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний
УНИАН

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Уже более 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата выразили желание присоединиться к Православной церкви Украины. 

Об этом об этом глава государства сообщил во время встречи с общиной Станишевской объединенной территориальной громады в Житомирской области, передает УНН.

“Уже более 100 общин выразили желание присоединиться к нашей церкви“, - сообщил он. 

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Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект, который определяет механизм смены религиозными общинами подчиненности. За проголосовало 229 депутатов из 226 минимально необходимых.

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Теги: ПЦУ, церковь, община, приход, прихожане, Порошенко, президент
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Комментариев (7)
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    17.01.2019, 15:21
Оценка:  0
УКРОПНУЮ СЕКТУ НЕ ПРИЗНАЛА НИ ОДНА ПОМЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В МИРЕ .
СЕКТАНТАМ РАЗРЕШЕНО ПРОВОДИТЬ СВОИ ШАБАШИ ТОЛЬКО В ПРЕДЕЛАХ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ ДАБЫ НЕ ИСПАЧКАТЬ ИСТИННЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ .
ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ СТАМБУЛА .
ВСЁ ИМУЩЕСТВО СЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖИТ СТАМБУЛУ .
ЩЕНЯ ВМЭРЛА ЧИ НЕ ?
Peyot    17.01.2019, 15:06
Оценка:  -1
Peyot
И это все еще только только начинают присматриваться. Все прекрасно понимают что упцмп - это кгбшная секта рпц! И ни один порядочный Украинец в ней не останется!
nfhvyt    17.01.2019, 15:17
Оценка:  0
nfhvyt
Бери шире. ни один порядочный Украинец не связывает своего будущего с Украиной.
SEMPENTY    17.01.2019, 14:59
Оценка:  +1
SEMPENTY
Я понять не ногу... мы европейская страна или подстилка ватикана?
Coюзник    17.01.2019, 15:02
Оценка:  +2
Coюзник
одно могу сказать московской подстилкой Украина уже никогда не будет
Peyot    17.01.2019, 15:06
Оценка:  0
Peyot
вы подстилка ЕС а точнее вы бензоколонка ЕС и подстилка Китая))))))
BROKER666    17.01.2019, 15:19
Оценка:  0
BROKER666
ты п0ц или да? какое отношение ватикан имеет к Православию?
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