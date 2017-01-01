Визит Собчак в Киев вызвал ажиотаж

Ксения Собчак приехала в Киев с частным визитом. Оснований не пропускать ее не было, отметили в Госпогранслужбе.

Оснований не пропускать Ксению Собчак в Киев не было facebook.com/sob4ak

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Визит российской журналистки и политика Ксении Собчак в Киев вызвал большой резонанс и множество звонков на ее телефон.

Об этом она написала в Telegram в четверг, 17 января.

“Приехала к подруге. Выставила сториз. Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста невозможно, да? Ад какой-то“, - отметила Собчак.

В свою очередь помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что Собчак приехала в Киев с частным визитом, сообщает Укринформ.

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“В отношении этой гражданки (Собчак - ред.) не было каких-либо поручений других правоохранительных органов. Оснований не пропускать ее не было. Поэтому она вчера вечером пересекла границу“, - отметил он.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев, о чем сообщила в своем Instagram. Короткое видео, на котором видна Европейская площадь, было размещено в разделе Stories. Его Собчак сопроводила подписью “Ну привет, Kiев!“.