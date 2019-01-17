Зенитчики ВСУ отработали отражение воздушных атак
Воины-зенитчики провели тактико-специальные занятия по управлению силами и средствами зенитного ракетно-артиллерийского подразделения.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.
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"В районе отвода операции Объединенных сил одна из подчиненных военных частей оперативно-тактического группировки Восток, провела тактико-специальное занятие по управлению силами и средствами зенитно ракетно-артиллерийского подразделения", - говорится в сообщении.
Военнослужащие ВСУ отрабатывали задачи в различных ситуациях, которые могут возникнуть при ведении боевых действий прикрытия основных подразделений от ударов с воздуха в ходе передвижения и непосредственно при ведении оборонительного боя.
Как сообщалось 15 января, Россия перебросила в Крым еще одну систему ПВО.
Комплексы ПВО и сейчас есть разных классов (российский Панцырь тоже не большой дальности)... но зачем это путинскому боту - ему главное тупо посрать в комментах
Беларусь с этой ракетой тоже обновленную версию Осы запилила.