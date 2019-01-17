Зенитчики ВСУ отработали отражение воздушных атак

В ходе учений особое внимание уделялось отражению атак воздушных целей с малых высот.

На весь экран Свернуть

Воины-зенитчики провели тактико-специальные занятия по управлению силами и средствами зенитного ракетно-артиллерийского подразделения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Читай также: Новая система ПВО Ореанда: Украина проведет военные учения

"В районе отвода операции Объединенных сил одна из подчиненных военных частей оперативно-тактического группировки Восток, провела тактико-специальное занятие по управлению силами и средствами зенитно ракетно-артиллерийского подразделения", - говорится в сообщении.

Военнослужащие ВСУ отрабатывали задачи в различных ситуациях, которые могут возникнуть при ведении боевых действий прикрытия основных подразделений от ударов с воздуха в ходе передвижения и непосредственно при ведении оборонительного боя.

Как сообщалось 15 января, Россия перебросила в Крым еще одну систему ПВО.