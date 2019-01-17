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Зенитчики ВСУ отработали отражение воздушных атак

Комментариев: 5
В ходе учений особое внимание уделялось отражению атак воздушных целей с малых высот.
Зенитчики ВСУ отработали отражение воздушных атак
© facebook.com/pressjfo.news
Фото 1/3
  • Учения проводились в районе отвода операции Объединенных сил
  • Учения проводились в районе отвода операции Объединенных сил
  • Учения проводились в районе отвода операции Объединенных сил
Зенитчики ВСУ отработали отражение воздушных атак
Учения проводились в районе отвода операции Объединенных сил
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Воины-зенитчики провели тактико-специальные занятия по управлению силами и средствами зенитного ракетно-артиллерийского подразделения. 

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

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"В районе отвода операции Объединенных сил одна из подчиненных военных частей оперативно-тактического группировки Восток, провела тактико-специальное занятие по управлению силами и средствами зенитно ракетно-артиллерийского подразделения", - говорится в сообщении.

Военнослужащие ВСУ отрабатывали задачи в различных ситуациях, которые могут возникнуть при ведении боевых действий прикрытия основных подразделений от ударов с воздуха в ходе передвижения и непосредственно при ведении оборонительного боя.

Как сообщалось 15 января, Россия перебросила в Крым еще одну систему ПВО.

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Теги: учения, ВСУ, ООС
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Комментариев (5)
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Антибес    17.01.2019, 16:39
Оценка:  -2
Антибес
Не смешите мои яйца этими древними советскими средствами ПВО.Они ещё 20 лет назад устарели.Современный самолёт,или вертолёт,находясь вне зоны досягаемости этих средств,выпустит ракеты,которые гарантированно отправят вас к праотцам.
WTF2wtf    17.01.2019, 16:56
Оценка:  0
WTF2wtf
Путинской бот просто обязан тупо "смеяться" тут со всего подряд, не забывая периодически лизать зад путинским нацикам и самому упоротому царьку оккупантов?
WTF2wtf    17.01.2019, 16:58
Оценка:  +1
WTF2wtf
Тебя смущает, что на фото просто Оса - старый комплекс малой дальности?
Комплексы ПВО и сейчас есть разных классов (российский Панцырь тоже не большой дальности)... но зачем это путинскому боту - ему главное тупо посрать в комментах
WTF2wtf    17.01.2019, 16:59
Оценка:  0
WTF2wtf
Кстати, под Осу есть новая украинская ракета.
Беларусь с этой ракетой тоже обновленную версию Осы запилила.
Андрей    17.01.2019, 17:00
Оценка:  +2
Андрей
У наших врагов нет современных самолетов или вертолетов.
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