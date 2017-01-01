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Сотни щеглов погибли: "Живую" контрабанду задержали в Борисполе

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1600 щеглов пытались вывезти в Иорданию на продажу.
Сотни щеглов погибли: "Живую" контрабанду задержали в Борисполе
© соцсети
Фото 1/4
  • Треть птиц уже погибли
  • Треть птиц уже погибли
  • Треть птиц уже погибли
  • Треть птиц уже погибли
Сотни щеглов погибли: "Живую" контрабанду задержали в Борисполе
Треть птиц уже погибли
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Сотни живых щеглов застряли под Киевом, сотрудники таможни задержали контрабандный груз в аэропорту Борисполь. Волонтеры не имеют права открыть ящики, поскольку они опечатаны, для этого требуется разрешение комиссии.

Об этом в Facebook пишет президент всеукраинской организации Зоомир Елена Гоенко.

По ее словам, птицы в настоящее время находятся на передержке в конноспортивном клубе Магнат.

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“Они в ужасных транспортировочных ящиках. Часть птиц уже погибла. Но есть живые, ослабленные, те - кого еще можно спасти. На данный момент ребята их через решетку попоили и насыпали пищи“, - отметила эксперт.

Гоенко пояснила, что волонтеры не имеют права открыть ящики поскольку они опечатаны. Приходится ждать решения специальной комиссии.

Как сообщалось в октябре, почти две недели в фуре под Одессой голодали 300 овец, многие из них умерли. “Застрявших“ в Черноморском порту овец хотели утилизировать.

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Теги: животные, птицы, контрабанда, Киевская область
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