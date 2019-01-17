ФСБ заявила об аресте украинца, разыскиваемого в РФ за мошенничество
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На российском пункте пропуска “Джанкой“ на въезде в оккупированный Крым якобы задержан украинец, который находился в российском федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ, передают Крым.Реалии.
“В ходе проверки предъявленных документов пограничникам стало известно, что мужчина 1996 года рождения по инициативе ОМВД по Алуште объявлен в федеральный розыск“, - говорится в сообщении.
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Ведомство добавило, что украинец подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 159 УК России - мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Санкция данной статьи - штрафы до 200 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, инправительные работы до двух лет, принудительные работы до пяти лет либо тюрьма до 5 лет. В ФСБ добавили, что гражданин Украины в настоящий момент арестован.
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Напомним, ранее в ФСБ заявили, что поймали украинского "агента СБУ" с псевдонимом "Рыжий". В СБУ эту информацию опровергли.