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ФСБ заявила об аресте украинца, разыскиваемого в РФ за мошенничество

Комментариев: 3
Гражданина Украины якобы задержали на въезде в оккупированный Крым и уже арестовали.
ФСБ заявила о задержании украинца на админгранице с Крымом
ФСБ заявила о задержании украинца на админгранице с Крымом
ukrinform.ua

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На российском пункте пропуска “Джанкой“ на въезде в оккупированный Крым якобы задержан украинец, который находился в российском федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ, передают Крым.Реалии.

“В ходе проверки предъявленных документов пограничникам стало известно, что мужчина 1996 года рождения по инициативе ОМВД по Алуште объявлен в федеральный розыск“, - говорится в сообщении.

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Ведомство добавило, что украинец подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 159 УК России - мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Санкция данной статьи - штрафы до 200 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, инправительные работы до двух лет, принудительные работы до пяти лет либо тюрьма до 5 лет. В ФСБ добавили, что гражданин Украины в настоящий момент арестован. 

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Напомним, ранее в ФСБ заявили, что поймали украинского "агента СБУ" с псевдонимом "Рыжий". В СБУ эту информацию опровергли.

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Теги: ФСБ, украинец, мошенничество, Крым, задержание, арест
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Комментариев (3)
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Сеемма    17.01.2019, 16:45
Оценка:  0
Сеемма
Голод погнал его в Крым.
flacon9havi    17.01.2019, 16:27
Оценка:  -2
flacon9havi
Оце повага, якщо звичайними шахраями займається служба безпеки країни цапів.
Woodbrother    17.01.2019, 16:18
Оценка:  -3
Woodbrother
Зачем ездить на оккупированные территории ?
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