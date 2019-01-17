Верховной Раде передали рекордную карту Украины, вышитую крестиком
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В здании Верховной Рады разместят вышитую карту Украины площадью три квадратных метра. Об этом сообщает УНИАН.
Ее передала парламенту автор проекта “Украина -вместе!“ Ирина Басенко. Идея ее акции - привлечь максимальное количество людей в каждом регионе к созданию оберега - вышитого полотна, которое символизирует единство Украины. По словам Ирины, карта передана Раде по случаю 100-летия Дня Соборности.
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Карта внесены в Национальный реестр рекордов Украины как вышитая вручную наибольшим количеством людей. В ее создании участвовали более 6000 человек, сделав около 1 миллиона крестиков.
Карту создавали в период с 1 августа 2014 года по 19 января 2015 года. За это время она побывала во всех областных центрах Украины, в Мариуполе, Краматорске и Славянске, а также на тренировочной базе “киборгов“ вблизи села Пески и в городе Сватово Луганской области.
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Напомним, рекордную карту Украины представили в Киеве 25 января 2015 года.
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ЭТО ОКОНЧАТЕЛЬНО ДОБЬЕТ КЛЯТИХ ВАТНИКОВ !!!
СУГС !!!