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Верховной Раде передали рекордную карту Украины, вышитую крестиком

Комментариев: 5
В создании полотна принимали участие более 6000 человек, сделав около миллиона крестиков.
Рекордную карту Украины разместят в Верховной Раде
Рекордную карту Украины разместят в Верховной Раде
facebook.com/basenko.ira

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В здании Верховной Рады разместят вышитую карту Украины площадью три квадратных метра. Об этом сообщает УНИАН.

Ее передала парламенту автор проекта “Украина -вместе!“ Ирина Басенко. Идея ее акции - привлечь максимальное количество людей в каждом регионе к созданию оберега - вышитого полотна, которое символизирует единство Украины. По словам Ирины, карта передана Раде по случаю 100-летия Дня Соборности.

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Карта внесены в Национальный реестр рекордов Украины как вышитая вручную наибольшим количеством людей. В ее создании участвовали более 6000 человек, сделав около 1 миллиона крестиков. 

Карту создавали в период с 1 августа 2014 года по 19 января 2015 года. За это время она побывала во всех областных центрах Украины, в Мариуполе, Краматорске и Славянске, а также на тренировочной базе “киборгов“ вблизи села Пески и в городе Сватово Луганской области.

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Напомним, рекордную карту Украины представили в Киеве 25 января 2015 года.

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Теги: карта Украины, вышивка, рекорд, Рада
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Комментариев (5)
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nfhvyt    17.01.2019, 16:42
Оценка:  +1
nfhvyt
Тока не расслабляться. Нужно ещё успеть вышить крестиком томос, сроки поджимают, бо скоро ему будет не до рекордов.
farfalle    17.01.2019, 16:40
Оценка:  +1
farfalle
Гипергалушка, мегатризуб, карта крестиком...больше хвастаться нечем.
Промышленность уничтожена, полстраны полы моет в Европе, зато Слава Украине!
    17.01.2019, 16:53
Оценка:  0
ЕЩЁ ФЛАГШТОК КАКОЙ-ТО ГРАНДИОЗНЫЙ СОБРАЛИСЬ ПОСТАВИТТЬ .
ЭТО ОКОНЧАТЕЛЬНО ДОБЬЕТ КЛЯТИХ ВАТНИКОВ !!!
СУГС !!!
Антибес    17.01.2019, 16:35
Оценка:  +1
Антибес
Заeбали эти псевдопатриотичные зрелища!Дайте народу хлеба!Хотя крестик-это грустный символ Украины.Каждый час по разным причинам уходят из жизни 80 человек.А рождаются 42.
flacon9havi    17.01.2019, 16:30
Оценка:  -1
flacon9havi
Молодці наші дівчата.
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