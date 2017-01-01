Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СБУ разоблачила перевозчика в финансировании "ЛНР"

Комментариев: 0
Житель Харькова организовал незаконные пассажирские перевозки на неподконтрольную территорию Донбасса.
Мужчина перевозил людей на автобусе
Мужчина перевозил людей на автобусе
СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харьковской области механизм финансирования сепаратистов "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 17 января.

Читай также: В СБУ назвали заявление ФСБ об агенте "Рыжем" очередными фантазиями РФ

Правоохранители установили, что харьковчанин организовал на автобусе незаконные пассажирские перевозки из неподконтрольных территорий в Киев и Харьков. При этом транспортный маршрут пролегал через территорию России. С каждого рейса злоумышленник перечислял деньги так называемой "таможне ЛНР" в российских рублях.

Отмечается, что пересечение госграницы мужчина совершал в неподконтрольном Украине пункте пропуска Изварино.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или госграницы Украины (ч.1 ст.110-2 УК Украины).

Как сообщалось 17 января, СБУ задержала пропагандистку, ранее выдворенную из РФ.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Харьков, СБУ, граница, финансирование, ЛНР, ЛНР новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь