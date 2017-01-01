Полиция закрыла дело о самоубийстве Волошина

Полиция не выявила признаков возможного доведения до самоубийства.

Читай также: Смерть Волошина: открыто дело о доведении до самоубийства

Полиция закрыла уголовного производство, которое было открыто по факту гибели исполняющего обязанности директора международного аэропорта Николаев, участника антитеррористической операции и боца с коррупцией Владислава Волошина.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.

“Информация о закрытии дела соответствует действительности“, - сказала сотрудник ведомства.

Читай также: Герой АТО против коррупции: кем был летчик Владислав Волошин

Дело было закрыто 18 декабря 2018 года в связи с установлением факта совершения самоубийства Волошиным и, соответственно, отсутствия в деянии состава уголовного преступления.

Напомним, 21 марта в Николаеве прошло прощание с военным летчиком, героем АТО и руководителем местного аэропорта Владиславом Волошиным.

Ранее, 20 марта, региональное управление Нацполиции сообщило, что следствие рассматривает пять версий в деле о гибели Волошина. В тоже время, под стенами Николаевской областной государственной администрации собрались около сотни местных жителей, которые требовали отставки главы ОГА Алексея Савченко.