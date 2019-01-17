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Киевпастранс будет проводить рейды с полицией в транспорте

Комментариев: 2
Такое решение приняли после драки между контролером и пассажиром .
Конфликт произошел 15 января
Конфликт произошел 15 января
facebook.com/Kyivpastrans

Коммунальное предприятие Киевпастранс возобновляет совместные рейды в общественном транспорте с Национальной полицией. 

Об этом сообщает Киевпастранс в Facebook.

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Как отмечается, соответствующее решение было принято после того, как между пассажиром и контролером произошел конфликт 15 января. Инцидент произошел на остановке Завод Промсвязь на маршруте троллейбуса №27.

Когда пара контроллеров зашли в троллейбус и начали проверку проездных документов, один из пассажиров не смог подтвердить оплату своего проезда. После этого он начал продвигаться к выходу на конечной, отказываясь оплатить штраф. Один из контролеров перегородил нарушителю выход, а когда тот пытался выскочить - не пустил нарушителя. Тогда нарушитель ударил в лицо кондуктора-мужчину и, ухватившись руками за перила, начал бить ногами в спину.

Женщина-водитель вышла из троллейбуса, предворительно закрыв дверь транспорта, чтобы заблокировать движение нарушителю, и вызвала наряд полиции.

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“КП Киевпастранс было принято решение о возобновлении совместных рейдов с Национальной полицией Украины. Такие меры не только защитят наших пассажиров и сотрудников от агрессивных нарушителей, но и станут щитом справедливости в разрешении конфликтных ситуаций“, - говорится в сообщении

Напомним, Коммунальное предприятие Киевпасстранс потратило в 2016 году 10 404 000 гривен на специальные подъемники для людей с инвалидностью на станциях скоростного трамвая. Но ни один из подъемников пока не запущен в работу. Об этом сообщил возмущенный житель.

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Теги: Киевпасстранс, рейд, полиция, драка
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Комментариев (2)
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filk    17.01.2019, 16:48
Оценка:  +4
filk
Нужно уничтожить все это майданутое отребье, которое и пришло к власти с целью уничтожения страны, создать благоприятный климат в стране, снизить стоимость проезда, иначе смерть Кличко!!!
nfhvyt    17.01.2019, 16:46
Оценка:  +4
nfhvyt
Драки в общественном транспорте, рейды с полицией - не, так мы точно в европу идём?
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