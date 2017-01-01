Силы спецопераций получили свою эмблему, символ и флаг

С начала боевых действий на Донбассе погибли 70 бойцов Сил специальных операций. Четыре спецназовца получили звание Героя Украины.

Президент Петр Порошенко подписал указ об учреждении эмблемы, символа и флага Сил спецопераций.

Об этом он рассказал в четверг, 17 января, на своей странице в Facebook.

Он отметил, что девизом Сил спецопераций стало “Иду на вы!“ (старослав. - “иду на вас“).

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“На днях подписал указ об учреждении эмблемы и флага Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и штандарта командующего. Отныне их девизом станут слова киевского князя Святослава Храброго: “Иду на вы!“, которые еще более тысячи лет назад наводили ужас на врагов“, - написал Порошенко.

Он также отметил, что спецназовцы были, есть и будут элитой ВСУ.

“Они мастерски делают свою работу, на практике реализуя собственно кредо преимущества качества над количеством“, - добавил президент.

Об этом он также говорил во время визита в воинскую часть в Бердичеве, где состоялась церемония вручения флага Сил спецопераций.

Порошенко также заявил, что за годы военных действий на Донбассе погибли 70 бойцов Сил специальных операций.

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“К сожалению, 70 наших собратьев положили свою жизнь за Украину. Вечная им память! Вечная им слава!“ - сказал президент, после чего память бойцов почтили минутой молчания.

Также 294 спецназовца были награждены государственными наградами, четыре получили звание Героя Украины.

Ранее воины-зенитчики провели тактико-специальные занятия по управлению силами и средствами зенитного ракетно-артиллерийского подразделения.