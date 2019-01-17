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Климат меняется: Затопит Одессу и еще 33 города

Комментариев: 11
До конца столетия в Украине линия черноморского побережья существенно изменится.
Климат меняется: Затопит Одессу и еще 33 города
© Скриншот
Фото 1/9
  • Одессе прогнозируют затопление Пересыпи и Лузановки, от Приморской улицы до "Молодой Гвардии"
  • Проехать по трассе Одесса-Мелитополь в районе Коблево через 80 лет будет проблематично
  • Курортный поселок Затока будет затоплен полностью
  • Базы отдыха на Будакской косе тоже смыло в море
  • Белгород-Днестровский - Аккерманская крепость будет цела
  • Половина райцентра Беляевка - под водой
  • Татарбунарский район
  • Где-то здесь должно быть Вилково
  • Вместо Измаильского района - новый лиман
Климат меняется: Затопит Одессу и еще 33 города
Одессе прогнозируют затопление Пересыпи и Лузановки, от Приморской улицы до "Молодой Гвардии"
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Общественная организация Екодія опубликовала результаты исследования, согласно которому при нынешнем уровне выбросов углекислого газа до конца столетия в Украине будут затоплены 34 города, в том числе Одесса.

Прогноз общественники представили в виде интерактивной карты.

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На предложенных материалах показано, какие населенные пункты, здания, дороги, экологически опасные объекты и части природно-заповедного фонда могут быть затоплены Черным и Азовским морем.

Так, в Одесском регионе под водой изображены два микрорайона областного центра — Пересыпь и Лузановка, а также город Вилково, курортный поселок Затока и другие территории, уточняет местное издание Думская

“По словам экспертов, чтобы предотвратить это, нужно уменьшать выбросы парниковых газов и переходить на чистые источники энергии уже к середине века“, — подчеркивают в организации.

Исследование проводилось с целью привлечения внимания к последствиям изменений климата в Украине.

Как сообщалось в декабре, Одесса позавидовала Львову - хотят отбить место в Топ-100 туристических жемчужин мира.

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Теги: климат, потепление, парниковый эффект, Одесская область, затопление
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Комментариев (11)
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Woodbrother    17.01.2019, 18:20
Оценка:  -2
Woodbrother
Синие области мало кем заселены. Зато лиманы соединяться с морем. Это вдохнет в них новую жизнь. А то превратили их в свалку, особенно Хаджибеевский. Все дно возле дамбы завалено непотребом - шины, бутылки, рухляль и тд.
farfalle    17.01.2019, 18:24
Оценка:  -2
farfalle
Какая еще новая жизнь? Некому ее строить, половина страны на заработках, вторая - мечтает свалить. Только засирать и ломать умеете
Woodbrother    17.01.2019, 18:26
Оценка:  0
Woodbrother
Вам то на россии какая разница. Вы лучше про свои рассейские проблемы переживайте. Подумайте на досуге, почему после развала совка все на росси покатилось в пропасть
    17.01.2019, 18:15
Оценка:  -1
ПРИКОЛЬНО .....)))
farfalle    17.01.2019, 17:46
Оценка:  -5
farfalle
Ну, Одесса заслужила - 2 мая.
Woodbrother    17.01.2019, 18:08
Оценка:  -2
Woodbrother
Люля-кебаб можно делать из ваты - доказанно одесситами 2 мая.
farfalle    17.01.2019, 18:21
Оценка:  -2
farfalle
Жизнь тебя накажет, за твой грязный рот
Woodbrother    17.01.2019, 18:24
Оценка:  0
Woodbrother
Благодаря весеннему кебабу, одесситы живут спокойной мирной жизнью. По городу не бегают бурятские вооруженные банды и каратели из гру и фсбе. Местное население отстояло свое право на мирную жизнь. Нравитсмя вам это на россии или нет, на ваше мнение одесситам наплевать.
SheviKKK    17.01.2019, 17:45
Оценка:  +1
SheviKKK
33 ГРОДА В ШОКЕ НАВЕРНО))) КТО ТАКИЕ ГРОДЫ?!?
ВосставшийИзБана    17.01.2019, 17:21
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
С таким темпом вырубки лесом нам скоро придется перестать дышать, чтобы не выделять углекислый газ.
Woodbrother    17.01.2019, 18:09
Оценка:  -3
Woodbrother
Налог на воздух спасет положение .
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