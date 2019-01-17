До конца столетия в Украине линия черноморского побережья существенно изменится.

Одессе прогнозируют затопление Пересыпи и Лузановки, от Приморской улицы до "Молодой Гвардии"

Климат меняется: Затопит Одессу и еще 33 города

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Климат меняется: Затопит Одессу и еще 33 города

Общественная организация Екодія опубликовала результаты исследования, согласно которому при нынешнем уровне выбросов углекислого газа до конца столетия в Украине будут затоплены 34 города, в том числе Одесса.

Прогноз общественники представили в виде интерактивной карты.

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На предложенных материалах показано, какие населенные пункты, здания, дороги, экологически опасные объекты и части природно-заповедного фонда могут быть затоплены Черным и Азовским морем.

Так, в Одесском регионе под водой изображены два микрорайона областного центра — Пересыпь и Лузановка, а также город Вилково, курортный поселок Затока и другие территории, уточняет местное издание Думская.

“По словам экспертов, чтобы предотвратить это, нужно уменьшать выбросы парниковых газов и переходить на чистые источники энергии уже к середине века“, — подчеркивают в организации.

Исследование проводилось с целью привлечения внимания к последствиям изменений климата в Украине.

Как сообщалось в декабре, Одесса позавидовала Львову - хотят отбить место в Топ-100 туристических жемчужин мира.