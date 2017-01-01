ГПСУ привлекла спецподразделения к охране границы с РФ

Пограничники усиливают охрану восточных рубежей Украины.

На Востоке Украины усилили охрану границы с РФ dpsu.gov.ua

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На восточной границе ГПСУ усиливает охрану государственных рубежей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На границу с РФ направили дополнительную технику и людей dpsu.gov.ua

В рамках проведения данных мероприятий к охране участка госграницы с РФ в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей дополнительно привлечены спецподразделения Восточного регионального управления ГПСУ.

ГПСУ продолжает усиленно охранять восточную границу Украины dpsu.gov.ua

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“Военнослужащие будут выполнять задачи по усилению охраны участков государственной границы на угрожающих направлениях и по поддержанию правил пограничного режима в приграничье“, - говорится в сообщении.

Пограничники заверяют, что у них достаточно техники и оборудования для охраны границ с РФ dpsu.gov.ua

Для выполнения задач пограничные подразделения обеспечены всеми материальными и техническими средствами для автономных действий в зимний период, заверило ведомство.

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Напомним, ранее сообщалось, что россиянин пытался въехать на территорию Украины, заплатив тысячу рублей.