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ГПСУ привлекла спецподразделения к охране границы с РФ

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Пограничники усиливают охрану восточных рубежей Украины.
На Востоке Украины усилили охрану границы с РФ
На Востоке Украины усилили охрану границы с РФ
dpsu.gov.ua

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На восточной границе ГПСУ усиливает охрану государственных рубежей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На границу с РФ направили дополнительную технику и людей
На границу с РФ направили дополнительную технику и людей
dpsu.gov.ua

В рамках проведения данных мероприятий к охране участка госграницы с РФ в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей дополнительно привлечены спецподразделения Восточного регионального управления ГПСУ.

ГПСУ продолжает усиленно охранять восточную границу Украины
ГПСУ продолжает усиленно охранять восточную границу Украины
dpsu.gov.ua

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“Военнослужащие будут выполнять задачи по усилению охраны участков государственной границы на угрожающих направлениях и по поддержанию правил пограничного режима в приграничье“, - говорится в сообщении.

Пограничники заверяют, что у них достаточно техники и оборудования для охраны границ с РФ
Пограничники заверяют, что у них достаточно техники и оборудования для охраны границ с РФ
dpsu.gov.ua

Для выполнения задач пограничные подразделения обеспечены всеми материальными и техническими средствами для автономных действий в зимний период, заверило ведомство.

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Напомним, ранее сообщалось, что россиянин пытался въехать на территорию Украины, заплатив тысячу рублей.

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Теги: ГПСУ, граница, РФ, Украина, пограничники
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