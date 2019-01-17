Семья Гриценко "скупилась" за три года на 22 млн, заработав меньше 11 - СМИ

Доходы кандидата в президенты составляют намного меньше доходов его жены, а дочь Гриценко получает помощь от Фонда Пинчука.

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Кандидат в президенты Анатолий Гриценко имеет доход в несколько раз меньше, чем его жена, а его семья купила имущества на сумму, сильно превышающую их общие доходы. Об этом пишет УНН.

Издание проанализировало декларации политика, который выбрал своим главным предвыборным лозунгом фразу “Честных больше“, начиная с 2003 года.

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Согласно декларации Гриценко за 2017 год, четыре квартиры в Киеве (две были куплены в 2013 и 2014 годах) и дом площадью в 357,4 квадрата записаны на его жену - Юлию Мостовую. Ей же принадлежат и два земельных участка площадью 2360 и 5929 квадрата под Киевом, а также автомобиль Toyota RAV4 2016 года выпуска.

Помимо прочего, на Мостовую записан ряд юридических лиц, а ее годовой доход более чем вдвое вдвое превысил доход самого Гриценко, составив 375 тысяч грн. Сам Гриценко владеет Volvo XC90 2013 года выпуска и гидроциклом Yamaha VX700 2006 года выпуска.

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На счетах у политика находится более $130 тысяч долларов, что позволило ему получить почти 180 тыс. грн процентов. Согласно декларации, Гриценко также получает пенсию, которая за год составила 140 тыс. грн и зарплату в НУ “Киево-Могилянская академия“ (14,8 тысяч грн за год).

Суммарный доход Гриценко с 2003-го по 2017 годы включительно составил 2,57 млн грн, Мостовой - 8,7 млн грн, суммарный доход семьи (совместно с сыном Глебом Разумковым) - 10,6 млн грн.

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При этом ориентировочная стоимость приобретенного семьей с 2013 по 2017 год имущества составляет 21,8 млн грн, что превышает вдвое сумму легального дохода семьи за 14 лет.

Расходы на отдых Гриценко за последние три года составили еще 368,7 тыс. грн (билеты на самолет и оплата проживания в гостиницах). Издание подсчитало, что разница в доходах всей семьи за 14 лет и их трат за 2013-2017 годы составляет минимум 12,1 млн грн.

Тем временем дочь Анатолия Гриценко Светлана в 2013 году получила около 124 тыс. грн перечислений от благотворительной организации “Фонд Виктора Пинчука - социальная инициатива“. В 2014 году сумма таких перечислений составила 244 тыс. грн, в 2015 году - 113 тыс. грн, в 2016 году - 245 тыс. грн, в 2017 году - 355 тыс. грн, в 2018 году - 330 тыс. грн. Общая сумма перечислений составила 1,4 млн грн.

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Напомним, ранее сообщалось, что партия Гриценко выдвинула его кандидатом в президенты Украины.