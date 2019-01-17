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В Украину доставили тела моряков, погибших возле Турции - СМИ

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Тела трех украинских моряков якобы доставили в Одессу, Черкассы и Харьков. Турецкие спасатели пока не смогли обнаружить тело одного из погибших.
Сухогруз Volgo Balt 214
Сухогруз Volgo Balt 214
Факты

Тела трех украинских моряков, которые погибли на затонувшем у берегов Турции грузовом судне, привезли в Украину. Тело четвертого погибшего украинского моряка все еще не нашли. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах в четверг, 17 января, пишет Громадське

Так, тела трех моряков доставили в Одессу, Черкассы и Харьков. В этих городах живут семьи погибших. 

Также сообщается, что неизвестно, получат ли семеро моряков, которым удалось спастись, страховую компенсацию. По данным источника Громадського, украинцы уже ездили в Стамбул на переговоры с представителями своей страховой компании.

Напомним, 7 января у северного побережья Турции затонуло судно под флагом Панамы Volgo Balt 214. Шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, погибли, еще семь человек удалось спасти. 12 января моряки затонувшего возле Турции судна прибыли в Одессу.

 

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Теги: Украина, Турция, моряки, тело, кораблекрушения, кораблекрушение, погибшие, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    17.01.2019, 18:20
Оценка:  0
Антибес
Земля вам пухом,ребята.Вечная вам память.
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