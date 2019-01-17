Закон о подчиненности религиозных общин призвать ублажить одну - УПЦ МП

В Московском Патриархате считают, что закон принят с целью массовой перерегистрации уставов всех религиозных организаций в этом году.

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Закон об изменении подчиненности церковных приходов был принят с целью ублажения и наполнения одной религиозной общины. Об этом заявил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, сообщает пресс-служба УПЦ МП.

“Под предлогом облегчения изменения подчиненности и якобы улучшения процедуры регистрации уставов религиозных общин народные депутаты пытаются ввести массовую перерегистрацию уставов всех религиозных организаций в Украине в течение года“, - заявил Бахов.

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“Как мы видим, что попытка предложить механизм для изменения подчиненности обращается в излишнее администрирование и усложнение процедуры регистрации уставов религиозных организаций“, - считает юрист.

Пресс-служба ведомства также добавляет, что ранее Экспертный комитет Института религиозной свободы рекомендовал парламенту основательней доработать данный проект закона.

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“В Институте религиозной свободы подчеркнули, что значительные риски для религиозной свободы возникают в случаях поспешного принятия изменений в законодательство о свободе совести и религиозных организациях“, - отметило ведомство.

В УПЦ МП считают, что не до конца продуманные законопроекты могут стать источником новых конфликтов в религиозной среде.

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Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что более 100 приходов выразили желание присоединиться к УПЦ МП.