Из-за пропаж икон в Лавре открыли дело - Минкульт

Эксперты устанавливают стоимость ценностей, которые не обнаружили в Лавре. Министерство также направило материалы инвентиризации СБУ.

В Лавре недосчитались десять ценностей и ищут виновных в их пропаже Kievgallery

Нацполиция начала расследовать исчезновение 10 церковных ценностей из Киево-Печерской лавры, недостача которых была выявлена в ходе инвентаризации. Об этом в четврг, 17 января, заявила заместитель министра культуры Тамара Мазур, передают Українські Новини.

"По информации Министерства культуры, Национальная полиция начала уголовное производство по сообщениям в средствах массовой информации. Также нами были направлены материалы проверки одному из инициаторов проверки - Службе безопасности Украины, но информации о производствах, которые начаты СБУ, пока нет", - сказала она.

По словам Мазур, в ходе расследования правоохранители должны выявить лиц, ответственных за потерю культурных ценностей, которые должны понести ответственность.

"На сегодня экспертами осуществляется оценка тех культурных ценностей, которые не выявлены. Такой оценки на момент передачи предметов не проводилось, поскольку это не было предусмотрено", - добавила она.

Ранее министр культуры Евгений Нищук заявил, что во время инвентаризации Киево-Печерской лавры была обнаружена пропажа нескольких ценных икон.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet