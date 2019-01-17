РФ пропускает украинские корабли на Азове, но с задержкой - ГПСУ

На данных момент существенных осложнений по передвижению наших кораблей в Азовском море нет.

Украинские корабли пропускают в порты в Азовском море с задержкой EPA/UPG

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Российская Федерация пропускает корабли, следующие в украинские порты в Азовском море, но это происходит с задержкой. Об этом сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян, передает УНН.

“На данный момент существенных осложнений в движении кораблей нет“, - подчеркнул чиновник.

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“Российская Федерация с задержкой, но пропускает корабли, следующие в украинские порты на Азовском море“, - отметил Слободян.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что Россия продолжает ползучее наступление в Черном море.