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РФ пропускает украинские корабли на Азове, но с задержкой - ГПСУ

Комментариев: 1
На данных момент существенных осложнений по передвижению наших кораблей в Азовском море нет.
Украинские корабли пропускают в порты в Азовском море с задержкой
Украинские корабли пропускают в порты в Азовском море с задержкой
EPA/UPG

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Российская Федерация пропускает корабли, следующие в украинские порты в Азовском море, но это происходит с задержкой. Об этом сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян, передает УНН.

“На данный момент существенных осложнений в движении кораблей нет“, - подчеркнул чиновник. 

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“Российская Федерация с задержкой, но пропускает корабли, следующие в украинские порты на Азовском море“, - отметил Слободян. 

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что Россия продолжает ползучее наступление в Черном море.

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Теги: Азовское море, корабли, порты, Мариуполь, Бердянск, РФ, Украина
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Комментариев (1)
Сеемма    17.01.2019, 18:48
Оценка:  +3
Сеемма
В трубочку дыхнуть останавливают перед мостом. А дальше плыви.
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