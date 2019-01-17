В Украине уменьшилось количество нарушений свободы слова

В Институте массовой информации сообщили, что в 2017 году зафиксировали 281 нарушение, в 2016 году было 264 нарушений.

В 2018 году в Украине зафиксировали 235 случаев нарушений свободы слова. Эта цифра меньше, чем за аналогичный период 2017 года - 281 нарушение. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Института массовой информации Барометр свободы слова, опубликованные в четверг, 17 января.

Для сравнения, в 2016 году было 264 нарушений, в 2015 году - 310, в 2014 году - 995.

По данным исследования, рост количества нарушений, особенно физической агрессии, наблюдался в первом полугодии 2018 года. Зато во втором полугодии произошла определенная "стабилизация" количества нарушений прав журналистов.

"Мы связываем это с несколькими причинами: во-первых, с публичным резонансом после жесткого нападения на активистку Екатерину Гандзюк и чрезвычайно негативной реакцией общества, а также международного сообщества на этот случай, что, возможно, несколько охладило потенциальных нападающих. Также мы не исключаем, что убийство Гандзюк могло нанести определенный охлаждающий эффект на журналистов, особенно в регионах, которые начали более осторожно критиковать, этот вопрос требует отдельного исследования. И, наконец, мы наблюдаем затишье перед традиционной "бурей" избирательных процессов 2019 года", - заявила исполнительный директор ИМИ Оксана Романюк.

Категориями-лидерами по количеству нарушений против журналистов стали препятствование, угрозы и нападения. Основным вызовом для свободы слова в 2018 году стала физическая агрессия в отношении журналистов. Так, из общего количества нарушений 173 случая касались именно физической агрессии в отношении журналистов.

В 2018 году больше всего нарушений зафиксировали в категории "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" - 96 случаев. Больше всего журналистам препятствовали частные лица, местные власти, депутаты и правоохранители.

Второе место заняла категория "угрозы и запугивания журналистов" - 33 случая. Угрожали журналистам преимущественно частные лица, местные власти и депутаты.

Третье место заняла категория "избиения и нападения" - за год зафиксировали 31 случай. Далее по количеству нарушений оказались ограничения доступа к публичной информации (19 случаев) и кибератаки (15 случаев).

В основном нарушали право журналистов на профессию, согласно мониторингу, частные лица, представители центральной и местной власти, а также правоохранители.

Территориально лидером по количеству нарушений прав журналистов так и остается Киев с областью (97). Далее идут Николаевская (16 случаев), Днепропетровская и Полтавская (по 12), Одесская (11), Львовская (10) области.

В ИМИ отмечают, что в этом году Днепропетровская и Львовская области впервые вошли в пятерку регионов-лидеров по количеству нарушений прав журналистов, Николаевская и Полтавская уже третий год остаются в этой первой пятерке.

Cмотрите фотогалерею: В Украине уменьшилось количество нарушений свободы слова

Напомним, по состоянию на ноябрь, в Украине произошло 78 инцидентов с физической агрессией в отношении журналистов.

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