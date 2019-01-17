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ПЦУ разрешат несколько раз в год служить в Софийском соборе

Комментариев: 1
По большим церковным праздникам ПЦУ сможет отправлять богослужения в древнем храме. Однако, даже в эти дни будут действовать строгие ограничения.
В Софие Киевской будут проводить богослужения
В Софие Киевской будут проводить богослужения
sofiyskiy-sobor.polnaya.info

Православная церковь Украины сможет проводить богослужения в Софийском соборе во время больших религиозных праздников. Об этом на пресс-конференции в четверг, 17 января, сообщил министр культуры Евгений Нищук, сообщает LB.

"Очевидно, речь идет о богослужениях на главные церковные и государственные праздники. Это Рождество, Пасха, Троица, может быть, День независимости, межконфессиональная молитва за Украину всех представителей религиозных организаций, всех конфессий, как это было ранее. Речь не идет о еженедельной практике, потому что мы понимаем, что это и памятник национального значения, и памятник ЮНЕСКО", - сказал он.

При этом, по словам Нищука, есть строгие ограничения относительно количества людей, которые могут находиться в соборе. Кроме того, там нельзя долго жечь свечи.

По словам руководителя департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрея Юраша, с 1929 года (за исключением периода нацистской оккупации) в Софийском соборе было только три полных литургийных служения: в начале 90-х, в 2008 году и на Рождество в 2019 году.

Также 15 декабря 2018 года в Софие Киевской проводился объединительный собор.

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Теги: литургия, министерство культуры, София киевская, Евгений Нищук, Софийский собор, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Простакк    17.01.2019, 19:22
Оценка:  +2
Простакк
Какому это ПоЦУ разрешат?Пеце что-ли?Ну да,он абсолютный ПОЦ и по-совместительству иподьякон УПЦ МП.Это все знают.
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