Глава Нацбанка обещает замедление роста цен

Яков Смолий отчитался перед депутатами об экономических итогах прошлого года и дал прогноз на текущий.

В текущем году инфляция в Украине замедлится до менее 7%. Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий, выступая с докладом в Верховной Раде в четверг, 17 января.

По его словам, целевой показатель НБУ на текущий год остается на уровне 6% плюс/минус 1 процентный пункт.

Смолий также заявил о наличии оснований для снижения учетной ставки. "На сегодня есть тенденция, и есть все основания пересмотреть и смягчить нашу монетарную политику", – сказал он.

В то же время, Смолий напомнил, что решение относительно учетной ставки будет рассматриваться в январе Монетарным комитетом и утверждаться правлением НБУ.

Также Смолий рассказал об экономических показателях прошлого года, отметив, что Украина достигла макрофинансовой стабильности, которой не наблюдалось с 2013 года.

По его словам, украинская экономика росла максимальными темпами за семь последних лет. По данным НБУ, рост ВВП будет на уровне 3,4%.

Кроме того, инфляция на уровне 9,8% была самой низкой за последние пять лет, а международные резервы достигли пятилетнего максимума в 20,8 млрд долларов.

Смолий также отметил стабильность курса национальной валюты к доллару в течение года. Он напомнил, что официальный курс даже вырос на 1,4%.

Отметим, НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 6% ± 2 п.п. на конец 2018 года, но рост цен превысил ожидаемые параметры.

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