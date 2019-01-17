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РФ вывезла из Крыма миллион артефактов и ведет незаконные раскопки

Комментариев: 7
В управлении по вопросам АРК подчеркнули, что такие действия оккупанта запрещены Женевской конвенцией.
Россия продолжает вывозить из Крыма ценные артефакты
Россия продолжает вывозить из Крыма ценные артефакты
EPA/UPG

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За годы аннексии Крыма Россия вывезла из полуострова не менее миллиона археологических артефактов. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам АРК и Севастополя Сергей Мокренюк, передает УНН.

“По минимальным оценкам, РФ вывезла с территории Крыма не менее миллиона артефактов“, - заявил чиновник.

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По словам Мокренюка, согласно Женевской конвенции, такие действия запрещены для государства, которое оккупировало полуостров.

Помимо прочего, Российская Федерация осуществляет на территории оккупированного Крыма незаконные археологические раскопки, добавил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вводит санкции против археологов, которые ведут незаконные раскопки в оккупированном Крыму.

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Теги: Крым, оккупация, РФ, археология, артефакты, ценности, кража
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Комментариев (7)
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толян04    17.01.2019, 19:40
Оценка:  0
толян04
гм,а золото скифов тож кляти моцкали вывезли?!
толян04    17.01.2019, 19:41
Оценка:  +1
толян04
чья жена щеголяла в них? уже наверно непомнят))
Люблю_Украину    17.01.2019, 19:39
Оценка:  -4
Люблю_Украину
Крым всегда был турецкий. Потом Россия его отвоевывала сотнями тысяч трупов. Там все усеяно артефактами турецкими или русскими. Но что-то не слышно возмущения турков)))
    17.01.2019, 19:23
Оценка:  +3
ЭУРОПЭЙЦИ , ВЫ СМЕШНЫ В СВОЕЙ УБОГОСТИ .
ПОТЕРЯВШИЙ ГОЛОВУ О ВОЛОСАХ НЕ ПЛАЧЕТ .
#ДЕБИЛЫБЛЯДЬ .....)))))
СтальнаяКрыса    17.01.2019, 19:23
Оценка:  -6
СтальнаяКрыса
Это хорошо, признак того, что раша не собирается там долго быть. Ну а украденное через международный суд можно вернуть.
Nesdeshniy    17.01.2019, 20:08
Оценка:  0
Nesdeshniy
Верни себе мозг сперва....
Простакк    17.01.2019, 19:19
Оценка:  -2
Простакк
Не стоит волноваться.Все артефакты в надёжных руках.
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