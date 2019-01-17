РФ вывезла из Крыма миллион артефактов и ведет незаконные раскопки

В управлении по вопросам АРК подчеркнули, что такие действия оккупанта запрещены Женевской конвенцией.

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За годы аннексии Крыма Россия вывезла из полуострова не менее миллиона археологических артефактов. Об этом сообщил начальник Управления по вопросам АРК и Севастополя Сергей Мокренюк, передает УНН.

“По минимальным оценкам, РФ вывезла с территории Крыма не менее миллиона артефактов“, - заявил чиновник.

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По словам Мокренюка, согласно Женевской конвенции, такие действия запрещены для государства, которое оккупировало полуостров.

Помимо прочего, Российская Федерация осуществляет на территории оккупированного Крыма незаконные археологические раскопки, добавил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вводит санкции против археологов, которые ведут незаконные раскопки в оккупированном Крыму.