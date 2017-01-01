В Днепре задержали за взятку чиновника Госгеокадастра

Госслужащий требовал от местного жителя 31 тысячу долларов за продление сроков действия договоров аренды двух земельных участков.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке главного специалиста отдела контроля за использованием и охраны земель Главного управления Госгеокадастра в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 17 января.

Отмечается, что госслужащий требовал от местного жителя 31 тысячу долларов. За указанную сумму чиновник обещал продлить сроки действия договоров аренды двух земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые находятся в Верхнеднепровском районе.

Правоохранители задержали злоумышленника на одной из улиц Днепра после получения всей суммы взятки. Решается вопрос относительно объявления фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины).

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Ранее в четверг стало известно, что СБУ разоблачила на взятке майора полиции в Черниговской области. За 3 тысячи долларов он намеревался закрыть уголовное дело по факту кражи.

Также сообщалось, что в Сумской области на взятке в 90 тысяч гривен задержали чиновника областного управления Государственной фискальной службы.

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