Суд по делу Труханова закончился столкновениями

После окончания заседания активисты попытались поздравить Труханова колядками с днем рождения. Это привело к драке.

В Одессе судебное заседание по делу мэра города Геннадия Труханова закончилось столкновениями. Об этом в четверг, 17 января, пишет Радио Свобода.

Как сообщается, несколько противников Труханова решили спеть мэру колядки, поздравив его таким образом с днем рождения. Мэр покинул здание суда, но на его противников налетели сторонники - "в основном пожилые женщины, которые сопровождают политика на всех судебных заседаниях".

Как сообщается, судебное заседание продолжится 18 января, после чего в рассмотрении дела будет сделано перерыв на 7 дней. Сейчас суд продолжает исследовать доказательства, которые зачитывают прокуроры специальной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко и Валентин Мусияка. Суд заслушал 28 из более чем 60 томов уголовного дела.

Після закінчення засідання активісти спробували "привітати" Труханова колядками із днем народження. Це призвело до бійки із групою підтримки діючого міського голови pic.twitter.com/yhUuoxnEnA — Michael Shtekel (@mishajedi) 17 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что охрана Геннадия Труханова избила журналиста британского телеканала.

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