На Донбассе за день семь обстрелов, ранен боец

Украинские военные в ответ на провокации противника открывали огонь. Потери сепаратистов уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военнослужащий был ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 17 января.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Север враг открывал огонь по позициям ВСУ из ПТРК, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Пивденное.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток противник пять раз обстрелял позиции вблизи поселка Пески из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, из стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции вблизи населенного пункта Невельское.

"Подразделения объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются", – отметили в штабе.

Напомним, 16 января грузовик ВСУ попал под обстрел на восточной окраине поселка Троицкое. Тогда 10 военных из 72 ОМБР получили ранения. Позже стало известно, что трое бойцов находятся в тяжелом состоянии. А один в реанимации – он потерял ногу.

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