В НБУ рассказали, что будет с бумажными гривнами после введения монет

Национальный банк прекратит пополнять денежный оборот банкнотами номиналом до 10 гривен, однако, выпущенные ранее будут ходить наравне с монетами.

Нацбанк постепенно прекращает печатать банкноты до 10 гривен, заменяя их монетами, однако при этом купюры соответствующего номинала будут действительными неограниченный период времени. Об этом в четверг, 17 января, сообщает УНИАН со ссылкой на НБУ.

"Банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен не будут изыматься из оборота, но со временем НБУ прекратит печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот. Банкноты соответствующих номиналов будут выпускаться только для нужд коллекционеров", - пояснили в НБУ.

В отношении сроков введения в обращение новых монет номиналами 5 и 10 гривень, в НБУ сообщили, что это запланировано на 2019-2020 годы, но точную дату Нацбанк сообщит гражданам дополнительно за несколько месяцев до их введения - после принятия соответствующего решения правлением НБУ.

Напомним, за 11 месяцев 2018 года Нацбанк изъял из обращения и утилизировал банкноты на общую сумму 41,6 млрд гривен.

Как сообщалось, в апреле 2018 года Нацбанк ввел в оборот монеты одна и две гривны.

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