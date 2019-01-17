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Епифаний официально назвал дату своей интронизации

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Возведение главы Православной Церкви Украины на престол состоится в день его сорокалетия.
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний

Интронизация предстоятеля Православной Церкви Украины митрополита Епифания состоится 3 февраля. Об этом он заявил в четверг, 17 января, сообщает Укринформ.

Отмечается, что с таким заявлением он выступил на презентации книги главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава Шевчука.

"Сегодня я хотел бы официально объявить, что интронизация состоится 3 февраля", - сказал Епифаний.

Он пригласил главу УГКЦ на церемонию интронизации и отметил, что Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь должны и в дальнейшем развивать сотрудничество, и выводить его на более высокий уровень.

"Мы начинаем первые шаги нашего сотрудничества, хотя до сих пор у нас также было сотрудничество, в будущем мы также будем продолжать наш диалог, сотрудничество, мы же христиане, должны вместе творить добро. Мы хотим начать хорошее плодотворное сотрудничество между православной и украинской греко-католической церковью, которое ранее существовало, но мы хотим его углубить", - сказал Епифаний.

Предстоятелю ПЦУ Епифанию 3 февраля исполняется 40 лет.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул – митрополит Киевский и всея Украины.

Как сообщалось, 17 января Рада утвердила правила перехода религиозных общин

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Теги: церковь, интронизация, митрополит Епифаний, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    17.01.2019, 23:01
Оценка:  0
Boxerogos
Ебифаний,может не интронизация,а импровизация?
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