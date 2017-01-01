Мошенник под видом копа выманил у пенсионерки почти 60 тысяч грн

Жительница Золочева отдала все свои сбережения мошеннику, который позвонил ей и представился полицейским.

Пенсионерка отдала свои сбережения мошеннику, который позвонил ей и представился полицейским zn.ua

В Харьковской области жительница пгт Золочев отдала все свои сбережения мошеннику, который представился полицейским. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

В частности, 67-летняя женщина рассказала правоохранителям, что ей домой позвонил неизвестный, представился работником полиции и заявил, что ее сын задержан за нанесение телесных повреждений другому мужчине.

"Потерпевший, по словам незнакомца, был в тяжелом состоянии и на его лечение нужны деньги. Женщина отдала неизвестному все свои сбережения (58 тыс. грн)", - говорится в сообщении.

Вскоре в ходе проверки сотрудники полиции установили, что сын заявительницы в правоохранительные органы не доставлялся.

Сейчас полиция устанавливает личность мошенника. Открыто уголовное производство по статье мошенничество, которая предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Ранее в Киеве полиция задержала мужчину, который вместе с сообщником обманул троих пенсионерок на почти полмиллиона гривен.

А в Запорожье мошенники ходили "конфисковывать имущество на нужды армии".

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