Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, ранен военный

Сепаратисты за минувшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня в районе операции Объединенных сил на Донбассе.

За прошедшие сутки, 17 января, сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В боевых действиях ранен один военный, сообщает в пятницу, 18 января, пресс-центр ООС в Facebook.

В частности, указано, что в полосе действий оперативно-тактической группировки Север с противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских войск вблизи населенного пункта Южное, а из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Крымское.

В свою очередь в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты обстреляли позиции украинских военных в районе населенных пунктов Пески, Невельское и Водяное.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - доложили в штабе ООС.

Напомним, 16 января сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В боевых действиях пострадали десять военных.

Как сообщалось, председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак после своего официального визита в качестве главы организации в Украину заявил, что шокирован условиями жизни людей возле линии соприкосновения на Донбассе.

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