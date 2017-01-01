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Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, ранен военный

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Сепаратисты за минувшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня в районе операции Объединенных сил на Донбассе.
ВСУ контролируют врага на линии соприкосновения
ВСУ контролируют врага на линии соприкосновения
Минобороны

За прошедшие сутки, 17 января, сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В боевых действиях ранен один военный, сообщает в пятницу, 18 января, пресс-центр ООС в Facebook.

В частности, указано, что в полосе действий оперативно-тактической группировки Север с противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских войск вблизи населенного пункта Южное, а из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Крымское.

В свою очередь в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты обстреляли позиции украинских военных в районе населенных пунктов Пески, Невельское и Водяное.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - доложили в штабе ООС.

Напомним, 16 января сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В боевых действиях пострадали десять военных.

Как сообщалось, председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак после своего официального визита в качестве главы организации в Украину заявил, что шокирован условиями жизни людей возле линии соприкосновения на Донбассе.

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Теги: донбасс, военные, обстрел, сепаратисты, ВСУ, ситуация на востоке Украины, раненые в АТО, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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