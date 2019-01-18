Пожар в центре Киева: фото горевшего дома

Журналисты показали результаты масштабного пожара на Крещатике. Здание внешне выглядит целостно, но внутри выгорело все.

В центре Киева произошел масштабный пожар в старинном здании по адресу улица Крещатик, 1/2. Изначально была информация о том, что оно не жилое, но позже оказалось, что первый и второй этаж использовали несколько общественных организаций, сообщает Информатор.

Возгорание случилось в среду, 16 января, около 15:30. Пожар был столь сильным, что столб дыма был виден даже с левого берега столицы. На месте работали 17 единиц спасательной техники и около 70 человек личного состава. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. В 16:50 спасатели ГСЧС локализировали пожар. В 18:54 ликвидировали полностью.

Как сообщает СМИ, внешне, за исключением почти что обугленной крыши, здание выглядит вполне целостно, но помещение внутри выгорело.

Напомним, 16 января в центре Киева произошел пожар. Горел чердак нежилого здания.

Также накануне в Киеве произошел пожар на территории Лавры.

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