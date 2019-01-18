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Пожар в центре Киева: фото горевшего дома

Комментариев: 3
Журналисты показали результаты масштабного пожара на Крещатике. Здание внешне выглядит целостно, но внутри выгорело все.
Масштабы пожара в столице
Масштабы пожара в столице
kiev.informator.ua
Cмотрите фотогалерею Пожар в центре Киева: фото горевшего дома

В центре Киева произошел масштабный пожар в старинном здании по адресу улица Крещатик, 1/2. Изначально была информация о том, что оно не жилое, но позже оказалось, что первый и второй этаж использовали несколько общественных организаций, сообщает Информатор.

Возгорание случилось в среду, 16 января, около 15:30. Пожар был столь сильным, что столб дыма был виден даже с левого берега столицы. На месте работали 17 единиц спасательной техники и около 70 человек личного состава. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. В 16:50 спасатели ГСЧС локализировали пожар.  В 18:54 ликвидировали полностью.

Как сообщает СМИ, внешне, за исключением почти что обугленной крыши, здание выглядит вполне целостно, но помещение внутри выгорело.

Напомним, 16 января в центре Киева произошел пожар. Горел чердак нежилого здания.

Также накануне в Киеве произошел пожар на территории Лавры

 

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Теги: Киев, видео, фото, огонь, пожар, фото новости, фотоновости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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sashha    18.01.2019, 09:54
Оценка:  0
sashha
Осталось поджечь два соседних дома.
Кайдаш    18.01.2019, 09:20
Оценка:  +2
Кайдаш
Войну здание пережило... Современные понаехавшие застройщики хуже фашистов и НКВДистов, которые взорвали весь Крещатик осенью 41-го (((
Кайдаш    18.01.2019, 09:13
Оценка:  +2
Кайдаш
Теперь снесут, и построят сракоэтажный небоскрёб. А поджог свалят на бомжей.
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