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Иностранца, который скрывался 20 лет, арестовали на Буковине

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Интерпол разыскивал мужчину с 1999 года. Он совершил умышленное убийство в Италии. Суд заочно приговорил его почти до 25 лет лишения свободы.
Иностранец скрывался от правосудия 20 лет
Иностранец скрывался от правосудия 20 лет

В международном автомобильном пункте пропуска Мамалыга при попытке въезда в Украину пограничники обнаружили и задержали мужчину, который с 1999 года находится в международном розыске за совершение резонансного убийства в Италии. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

Сразу после задержания украинские правоохранители получили от Интерпола официальное подтверждение о его розыске, а от бюро Интерпола в Италии - международный ордер на арест.

Новоселицкий районный суд Черновицкой области удовлетворил ходатайство правоохранителей и приговорил задержанного к содержанию под стражей сроком на 40 суток. Сейчас он находится в СИЗО.

Теперь правоохранители ожидают запрос от итальянских коллег о выдаче арестованного и материалы для его экстрадиции.

Сообщается, что в 1999 году иностранец вместе с сообщниками совершил умышленное убийство в Италии. Преступники нанесли своей жертве почти два десятка ножевых ранений. Этот случай получил общественный резонанс и широко освещался как в местных, так и в международных СМИ.

Задержанному инкриминируется добровольное соучастие в убийстве, незаконное ношение и хранение оружия и бегство. За содеянное суд заочно приговорил мужчину почти до 25 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд арестовал выдворенную из России журналистку. Депортированную из России журналистку Елену Бойко на два месяца отправили в следственный изолятор во Львове.

Напомним, 16 января украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко) депортировали из России на территорию Украины. Также Бойко оштрафовали за незаконное пребывание в РФ. СБУ подозревает журналистку в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
 
В России Бойко известна своими выступлениями с критикой действующей украинской власти на ток-шоу телеканалов. Сама журналистка утверждает, что ее уголовное преследование в Украине носит заказной характер и обусловлено политическими мотивами.

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Теги: МВД, Интерпол, Буковина, арест, убийство, Черновицкая область
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Источник: korrespondent.net

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