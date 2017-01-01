В ВР сегодня пройдет час вопросов к правительству
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В Верховной раде Украины сегодня, 18 января, пройдет час вопросов к правительству.
Об этом сообщает сайт парламента.
После часа вопросов нардепы могут рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи. Кроме того, в повестке дня значится внесение изменений в постановление О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной рады Украины для самых талантливых молодых ученых.
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Напомним, Верховная Рада приняла закон „О социальных услугах”, которым разрешила привлекать негосударственные организации к предоставлению социальных услуг.