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В ВР сегодня пройдет час вопросов к правительству

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В повестку дня также внесен законопроект по повышению спортивного мастерства молодежи .
с 10:00 пройдет час вопросов к правительству
с 10:00 пройдет час вопросов к правительству
УНИАН

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В Верховной раде Украины сегодня, 18 января, пройдет час вопросов к правительству. 

Об этом сообщает сайт парламента.

После часа вопросов нардепы могут рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи. Кроме того, в повестке дня значится внесение изменений в постановление О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной рады Украины для самых талантливых молодых ученых.

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Напомним, Верховная Рада приняла закон „О социальных услугах”, которым разрешила привлекать негосударственные организации к предоставлению социальных услуг. 

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Теги: Заседание Рады, ВР, Кабмин, правительство, вопросы
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