Итоги 17 января: Оборонный заказ, Собчак в Киеве и закон о религиозных общинах

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Порошенко ввел в действие решение СНБо об оборонном заказе на три года president.gov.ua

Читай также: Власти Зимбабве отключили интернет из-за протестов

Президент Петр Порошенко ввел в действие государственный оборонный заказ, ВР приняла закон о смене подчиненности религиозных общин, а ГПУ завершила расследование в отношении Сергея Арбузова: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Порошенко утвердил решение СНБО об оборонном заказе

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 декабря 2018 года “Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 и 2020, 2021 годы“.

Читай также: Всем 24 морякам в Москве продлили арест до 24-26 апреля

Об этом говорится в указе №10/2019, опубликованном на сайте президента. “Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 декабря 2018 года Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 и 2020, 2021 годы (прилагается, секретно)“, - сказано в тексте указа.

Рада запретила изымать имущество у решивших уйти из УПЦ МП приходов

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №4128д, регулирующий изменение подчиненности религиозными общинами. “За“ проголосовали 229 депутатов. Документ вносит изменения в закон “О свободе совести и религиозных организациях“. Теперь решение о переходе должно будет приниматься на общем собрании религиозной общины.

Читай также: Итоги 15 января: Удар по Мэй и требование Путина

Собрание религиозной общины будет иметь правомочие в том случае, если такие собрания прошли в соответствии с уставом самих религиозных общин. Решение о переходе считается принятым, если за такое решение проголосовало 2/3 общины.

После того, как община приняла решение о переходе в подчинение другой церкви, накладывается мораторий на отчуждение ее имущества. Мораторий действует до тех пор, пока юридическая процедура перехода не будет завершена.

ГПУ закончила расследовать дело Арбузова о растрате 220 млн

Читай также: Радость встречи и новый арест. Суд над моряками

Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил досудебное расследование дела экс-главы НБУ Сергея Арбузова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко. Арбузову инкриминируется злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Нацбанка на сумму 220 млн грн, напомнил также Луценко.

“После ознакомления с материалами уголовного производства дело будет передано в суд“, - заверил генпрокурор. Производство было открыто по части 5 статьи 191 УК. Санкция по этому преступлению - 7-12 лет тюрьмы.

Собчак приехала в Киев и вызвала ажиотаж в соцсетях

Читай также: Итоги 14 января: Трагедия в Гданьске, секретный список

Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев, о чем сообщила в своем Instagram. Короткое видео, на котором видна Европейская площадь, было размещено в разделе Stories. Его Собчак сопроводила подписью “Ну привет, Kiев!“. Визит российской журналистки и политика Ксении Собчак в Киев вызвал большой резонанс и множество звонков на ее телефон. Об этом она написала в Telegram в четверг, 17 января.

“Приехала к подруге. Выставила сториз. Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста невозможно, да? Ад какой-то“, - отметила Собчак. В свою очередь помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что Собчак приехала в Киев с частным визитом.

Боевики в Минске заявили, что письма из Украины “не открываются“

Читай также: Итоги 13 января: Томос-тур и кандидат в президенты

В четверг в Минске прошло первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы. Представители Кремля и ОРДЛО продолжили откровенно блокировать все предложения Украины по освобождению украинских заложников. Об этом на своей странице в Faceboook написала первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Комментируя поведение представителей так называемых “ЛНР“ и “ДНР“ на переговорах, Геращенко подчеркнула, что оно доходит “до откровенного абсурда“. “Представители ОРДЛО сначала утверждали, что не получали никаких списков, которые мы неоднократно направляли в конце прошлого года. А потом “вспомнили“, что все же получили и заявили, что “письма не открываются“, - пишет политик.

Читай также: Итоги 11.01: Согласие на секс и курс доллара

Напомним, 16 января парламент Британии вынес вотум доверия правительству, а США определились с датой выхода из договора о РСМД.