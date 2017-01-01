Снег полностью перекрыл движение транспорта. Его высота на автодороге составила около двух метров.

В Карпатах сошла лавина и перекрыла для движения транспорта участок дороги Н-09 на Закарпатье. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Инцидент произошел в Закарпатской области 18 января, около 4:00, на автодороге Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов, км 152 (в селе Деловое Раховского района). Лавина полностью перекрыла движение транспорта.

Объем лавины - 300-350 куб. м, высота снега на дороге - около 2 м, длина - около 30 м.

Коммунальная служба еще работает над устранения последствий лавины с проезжей части.

"С 6:20 движение транспорта осуществляется по одной полосе в реверсном режиме", - добавили в ведомстве.

Cмотрите фотогалерею: В Карпатах на дорогу сошла лавина

Ранее в четвер, 17 января, сообщалось, что на западе Украины объявили штормовое предупреждение. Погодные условия в регионе соответствуют желтому уровню опасности. Синоптики предупреждают о сильном ветре.

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