Порошенко поручил Куцю и Наеву создать ВГА в Волновахе

Президент подписал указ об образовании военно-гражданской администрации в Донецкой области.

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Президент Петр Порошенко поручил образовать военно-гражданскую администрацию города Волноваха в Донецкой области. Об этом говорится в указе президента от 17 января.

В документе уточняется, что указ подписан во исполнение закона Украины “О военно-гражданских администрациях“.

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В рамках указа Порошенко поручил командующему Объединенных сил Сергею Наеву и главе Донецкой ОГА Александру Куцю принять меры по созданию такой военно-гражданской администрации. Указ вступил в силу с момента его опубликования, уточняется в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко утвердил решение СНБО об оборонном заказе на ближайшие три года.