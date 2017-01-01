Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко поручил Куцю и Наеву создать ВГА в Волновахе

Комментариев: 0
Президент подписал указ об образовании военно-гражданской администрации в Донецкой области.
Порошенко подписал указ о создании военно-гражданской администрации Волновахи
Порошенко подписал указ о создании военно-гражданской администрации Волновахи
president.gov.ua

Читай также: Порошенко подписал закон о штрафах за буллинг

Президент Петр Порошенко поручил образовать военно-гражданскую администрацию города Волноваха в Донецкой области. Об этом говорится в указе президента от 17 января.

В документе уточняется, что указ подписан во исполнение закона Украины “О военно-гражданских администрациях“.

Читай также: Порошенко просит ВР закрепить в Конституции курс на вступление в НАТО и ЕС

В рамках указа Порошенко поручил командующему Объединенных сил Сергею Наеву и главе Донецкой ОГА Александру Куцю принять меры по созданию такой военно-гражданской администрации. Указ вступил в силу с момента его опубликования, уточняется в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко утвердил решение СНБО об оборонном заказе на ближайшие три года.

Поделись:
Теги: Порошенко, ВСУ, ООС, военно-гражданские администрации, Волноваха, Донбасс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь