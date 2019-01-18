Под Киевом у чиновника-взяточника изъяли более 120 тысяч долларов

На рабочем месте чиновник хранил семьдесят тысяч гривен. Еще более ста двадцати тысяч долларов было обнаружено по месту жительства злоумышленника.

В Киевской области сотрудники СБУ на взятке задержали заместителя начальника одного из отделов Главного управления Гоструда в Киевской области.

Об этом в пятницу, 18 января, сообщила пресс-служба СБУ.

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Отмечается, что чиновник на постоянной основе получал взятки за выдачу разрешительной документации. Задержание произошло во время получения части неправомерной выгоды.

“Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте во время получения второй части взятки в размере восемь тысяч гривен за выдачу соответствующего удостоверения и непрепятствования работе частного предприятия. Ранее правоохранители задокументировали факт получения злоумышленником двадцати тысяч гривен - первой части неправомерной выгоды“, - говорится в сообщении.

Оперативниками было установлено, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от частных предпринимателей и работников государственных предприятий, учреждений и организаций за содействие в предоставлении разрешительных документов для допуска к работе с электрическим оборудованием.

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Во время следственных действий было изъято семьдесят тысяч гривен в служебном кабинете чиновника и более ста двадцати тысяч долларов США по месту жительства злоумышленника.

Злоумышленнику объявлено о подозрении, продолжаются следственные действия.