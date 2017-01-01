В феврале парламент рассмотрит вопросы об атомной отрасли в Украине

На данный момент в парламенте не было законодательных инициатив по уменьшению поставок российского ядерного топлива.

В феврале 2019 состоятся парламентские слушания, на которых планируется рассмотреть вопросы, связанные с атомной отраслью Украины, в том числе вопрос о закупке Украиной ядерного топлива в России.

Читай также: США поставили Украине первый контейнер для хранения ядерного топлива

Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту УНН сообщила народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицкая.

“Будут слушания в феврале о состоянии нашей (атомной - ред.) сферы и тех выводов и проблем, которые есть“, - сказала Войцицкая.

На уточняющий вопрос о том будут ли депутаты обсуждать вопрос об уменьшении поставок ядерного топлива из России, она ответила: “на данном слушании будут обсуждать общие вопросы, связанные с нашей атомной отраслью. В том числе по этому поводу будем обсуждать“.

Читай также: В Украине открыли новое месторождение газа

Кроме этого, нардеп уточнила, что на данный момент в парламенте не было законодательных инициатив по уменьшению поставок российского ядерного топлива на украинские атомные электростанции, а сам факт таких поставок назвала позорным.

“Таких законодательных инициатив, пока не было. Это на самом деле это позорное явление, но это вопрос к правительству, который должен внедрять соответствующую политику в отношении нашей энергетической безопасности и диверсификации поставок ядерного топлива“, - отметила Войцицкая.

Напомним, Украина тайно заключила соглашение с российской компанией ТВЭЛ о продлении контракта на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС до 2025 года.