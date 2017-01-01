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В феврале парламент рассмотрит вопросы об атомной отрасли в Украине

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На данный момент в парламенте не было законодательных инициатив по уменьшению поставок российского ядерного топлива.
Парламентские слушания
Парламентские слушания
УНИАН

В феврале 2019 состоятся парламентские слушания, на которых планируется рассмотреть вопросы, связанные с атомной отраслью Украины, в том числе вопрос о закупке Украиной ядерного топлива в России. 

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Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту УНН сообщила народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицкая.

“Будут слушания в феврале о состоянии нашей (атомной - ред.) сферы и тех выводов и проблем, которые есть“, - сказала Войцицкая. 

На уточняющий вопрос о том будут ли депутаты обсуждать вопрос об уменьшении поставок ядерного топлива из России, она ответила: “на данном слушании будут обсуждать общие вопросы, связанные с нашей атомной отраслью. В том числе по этому поводу будем обсуждать“. 

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Кроме этого, нардеп уточнила, что на данный момент в парламенте не было законодательных инициатив по уменьшению поставок российского ядерного топлива на украинские атомные электростанции, а сам факт таких поставок назвала позорным. 

“Таких законодательных инициатив, пока не было. Это на самом деле это позорное явление, но это вопрос к правительству, который должен внедрять соответствующую политику в отношении нашей энергетической безопасности и диверсификации поставок ядерного топлива“, - отметила Войцицкая. 

Напомним, Украина тайно заключила соглашение с российской компанией ТВЭЛ о продлении контракта на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС до 2025 года. 

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Теги: ядерное топливо, Украина, Россия, парламент
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