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Иностранец пытался ввезти из РФ в Украину 48 кг красной икры

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Цена спрятанного в "Мердседесе" товара составляет, по предварительным данным, около 60 тысяч грн.
Иностранец пытался ввезти из РФ в Украину 48 кг красной икры
© dpsu.gov.ua
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  • Гражданин Молдовы пытался спрятать 48 кг икры в сумках с личными вещами
  • Всего пограничники нашли 97 контейнеров с красной икрой
  • Продать товар можно было бы примерно за 60 тысяч грн
  • Контрабандная икра была спрятана не только в сумках, но и в "запаске" авто
  • Пограничники изъяли у гражданина Молдовы почти 100 контекнеров с деликатесом
  • Иностранец практически "нашпиговал" "Мерседес" контрабандным товаром
Иностранец пытался ввезти из РФ в Украину 48 кг красной икры
Гражданин Молдовы пытался спрятать 48 кг икры в сумках с личными вещами
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На границе с Россией в ночь на 18 января задержали гражданина Молдовы, который вез в Украину партию контрабандной красной икры. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС остановили в пункте пропуска “Бачевск“ автомобиль “Мерседес“. 

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За рулем был 60-летний гражданин Молдовы. Во время осмотра в иномарке обнаружили 97 пластиковых контейнеров емкостью по 500 граммов каждая с красной икрой. 

“Иностранец хотел тайком провезти товар в Украину, спрятав его в сумках с личными вещами, салоне и багажнике автомобиля. Общий вес икры составил 48,5 килограммов“, - говорится в сообщении ведомства.

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По предварительной оценке, цена контрабандной икры составила 60 тысяч грн. Товар изъяли, на иностранца составлен соответствующий административный протокол.

Напомним, ранее сообщалось, что россиянин пытался попасть на территорию Украины, заплатив 1000 рублей.

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Теги: красная икра, контрабанда, РФ, Украина, Молдова, ГПСУ, граница
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