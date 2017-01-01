Цена спрятанного в "Мердседесе" товара составляет, по предварительным данным, около 60 тысяч грн.

Гражданин Молдовы пытался спрятать 48 кг икры в сумках с личными вещами

Иностранец пытался ввезти из РФ в Украину 48 кг красной икры

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Иностранец пытался ввезти из РФ в Украину 48 кг красной икры

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На границе с Россией в ночь на 18 января задержали гражданина Молдовы, который вез в Украину партию контрабандной красной икры. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС остановили в пункте пропуска “Бачевск“ автомобиль “Мерседес“.

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За рулем был 60-летний гражданин Молдовы. Во время осмотра в иномарке обнаружили 97 пластиковых контейнеров емкостью по 500 граммов каждая с красной икрой.

“Иностранец хотел тайком провезти товар в Украину, спрятав его в сумках с личными вещами, салоне и багажнике автомобиля. Общий вес икры составил 48,5 килограммов“, - говорится в сообщении ведомства.

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По предварительной оценке, цена контрабандной икры составила 60 тысяч грн. Товар изъяли, на иностранца составлен соответствующий административный протокол.

Напомним, ранее сообщалось, что россиянин пытался попасть на территорию Украины, заплатив 1000 рублей.