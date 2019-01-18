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Украинцы за год оформили 1,3 млн ID-карт и почти 5 млн загранпаспортов

Комментариев: 1
В прошлом году украинцы оформили заграничных паспортов и пластиковых внутренних паспортов на 19-20% больше, чем в 2017 году.
Украинцы стали активнее оформлять загранпаспорта и ID-карты
Украинцы стали активнее оформлять загранпаспорта и ID-карты
facebook.com/dmsu.gov.ua

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В 2018 году украинцы оформили 1,3 млн ID-паспортов в виде пластиковых карт. Об этом сообщила пресс-служба Госмиграционной службы Украины в Facebook.

Точное число оформленных документов нового образца составляет 1336270, отмечает ведомство. Это число на 239446 (на 20%) больше, чем в 2017 году, добавила пресс-служба. 

В ГМСУ отчитались о том, сколько паспортов украинцы оформили в 2018 году
В ГМСУ отчитались о том, сколько паспортов украинцы оформили в 2018 году
facebook.com/dmsu.gov.ua

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Кроме того, в 2018 году украинцы оформили 4,8 млн заграничных паспортов. Точное число составило 4815574 загранпаспорта (на 782309, или на 19% больше, чем в 2017 году), сообщает ведомство.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко сообщил, что безвизовым режимом с Евросоюзом уже воспользовались два миллиона украинских граждан.

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Теги: ID-карта, паспорт, загранпаспорт, украинцы, ГМСУ
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    18.01.2019, 12:04
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Эти ИД карты - полное фуфло. Особенно в нашей стране. Сейчас сдача годовой отчетности. Сервер налоговой лежит. Бухгалтера сходят с ума. А если всех перевести на эти карты - вся страна будет на ушах стоять.
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