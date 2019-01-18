Женщина "заминировала" жд вокзал во Львове, потому что не успевала на поезд

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Взрывоопасных предметов обнаружено не было УНИАН

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Во Львове женщина “заминировала“ железнодорожный вокзал, потому что не успевала на поезд.

Об этом Львовскому порталу сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Во время проверки взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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Как установили полицейские, сообщение на оперативную линию 102 предоставил 45-летняя пассажирка железной дороге, жительница Ровно. Досудебное расследование продолжается.

Ранее суд в Тульской области РФ приговорил к трем годам колонии-поселения гражданина Украины, который в нетрезвом состоянии сообщил двум сотрудницам АЗС и полиции о готовящемся взрыве.