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Оккупационный суд Крыма оставил под арестом блогера Мемедеминова

Комментариев: 2
Адвокату не удалось обжаловать решение суда о заключении украинского политзаключенного под стражу.
Незаконный "Верховный суд Крыма" отказался отпускать блогера Мемедеминова
Незаконный "Верховный суд Крыма" отказался отпускать блогера Мемедеминова
facebook.com/crimeansolidarity

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Так называемый “Верховный суд“ оккупированного Крыма оставил под арестом украинского политзаключенного Наримана Мемедеминова. Об этом сообщило в Facebook общественное объединение “Крымская солидарность“. 

“Судебное заседание окончено. Апелляционная жалоба адвоката Эмиля Курбединова не удовлетворена“, - говорится в сообщении.

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Правозащитники уточняют, что адвокату не удалось добиться изменения меры пресечения в деле Мемедеминова - он останется под стражей до 15 февраля 2019 года.

Заседание “суда“ в городе Симферополь по улице Павленко, 2 проходило в закрытом режиме.

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Мемедеминова 20 июня принудительно поместили в психиатрическую больницу. Блогер был арестован в марте прошлого года по ходатайству ФСБ РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина требует освободить незаконно арестованного в Крыму крымскотатарского активиста Мемедеминова. Уголовное дело (часть 2 статьи 205 УК России) на него завели за видео, которые он в 2014 году публиковал в YouTube.

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Теги: Мемедеминов, блогер, политзаключенный, Крым, оккупация, РФ
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Комментариев (2)
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Сеемма    18.01.2019, 13:09
Оценка:  0
Сеемма
Ну если суд "так называемый, то блогер будет "так сказать" сидеть?
Зорян_и_Шкиряк    18.01.2019, 13:03
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
А блогер - это сословие или профессия? Или это современное название бездельников?
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