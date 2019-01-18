Оккупационный суд Крыма оставил под арестом блогера Мемедеминова

Адвокату не удалось обжаловать решение суда о заключении украинского политзаключенного под стражу.

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Так называемый “Верховный суд“ оккупированного Крыма оставил под арестом украинского политзаключенного Наримана Мемедеминова. Об этом сообщило в Facebook общественное объединение “Крымская солидарность“.

“Судебное заседание окончено. Апелляционная жалоба адвоката Эмиля Курбединова не удовлетворена“, - говорится в сообщении.

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Правозащитники уточняют, что адвокату не удалось добиться изменения меры пресечения в деле Мемедеминова - он останется под стражей до 15 февраля 2019 года.

Заседание “суда“ в городе Симферополь по улице Павленко, 2 проходило в закрытом режиме.

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Мемедеминова 20 июня принудительно поместили в психиатрическую больницу. Блогер был арестован в марте прошлого года по ходатайству ФСБ РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина требует освободить незаконно арестованного в Крыму крымскотатарского активиста Мемедеминова. Уголовное дело (часть 2 статьи 205 УК России) на него завели за видео, которые он в 2014 году публиковал в YouTube.