Агент РФ расжигал рознь на Донбассе и готовился помогать захватчикам

В случае военного вторжения преступник планировал помогать вражеским войскам и потом рассчитывал занять руководящую должность в органах оккупационной власти.

Сотрудники СБУ задержали лидера антисемитской организации, который работал на спецслужбы РФ ssu.gov.ua

Читай также: СБУ разоблачила перевозчика в финансировании “ЛНР“

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил был разоблачен пособник российских спецслужб. Об этом сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

Подразделения СБУ в составе ООС прекратили деятельность руководителя антисемитской организации, которая на протяжении последних лет пыталась дестабилизировать ситуацию в регионе на этнической почве, говорится в сообщении.

Читай также: За пропаганду ОРДЛО житель Запорожья может получить 5 лет тюрьмы

“Задержанный поддерживал отношения с пророссийскими политическими структурами и получал от них финансирование“, - рассказали в пресс-центре. Свои действия злоумышленник также координировал с представителями спецслужб РФ с дислокацией в оккупированном Крыму.

“Преступник планировал в случае военного вторжения непосредственно способствовать военизированным структурам страны-агрессора в захвате территории Украины“, - добавил пресс-центр.

Читай также: В СБУ назвали заявление ФСБ об агенте “Рыжем“ очередными фантазиями РФ

В дальнейшем мужчина также рассчитывал занять руководящую должность в новосозданных органах оккупационной власти.

Напомним, ранее сообщалось, что суд арестовал депортированную из РФ журналистку Елену Бойко, которую подозревают в госизмене и пособничестве боевикам на Донбассе.