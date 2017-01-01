Рева заявил о недофинансировании на жилье для переселенцов

За два года на средства международных доноров было введено в эксплуатацию жилье для одной тысячи семей переселенцев.

В этом году эта программа по обеспечению жильем будет продолжена unn.com.ua

С 850 млн грн, которые запросило Министерство социальной политики Украины на строительство жилья для переселенцев, в бюджете предусмотрено лишь 40 млн грн.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.

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“Начиная с прошлого года, была введена новая программа по обеспечению жильем тех переселенцев, которые с оружием в руках защищают нашу страну, потому что найти жилье сразу для 1,51 млн внутренне перемещенных лиц достаточно сложно. Очевидно, те люди, которые воюют за нашу страну против сепаратистов, против агрессора, должны иметь приоритет, и в этом году эта программа будет продолжена. Единственная проблема заключается в том, что наш бюджетный запрос на 850 млн грн был, впоследствии, в бюджете предусмотрено лишь 40 млн грн, или в 20 раз меньше“, - сказал Рева.

Он также уточнил, что за два года на средства международных доноров было введено в эксплуатацию жилье для одной тысячи семей переселенцев.

“Министерством социальной политики Украины в течение 2017-2018 годов за счет международных доноров подготовлено и введено в эксплуатацию почти для тысячи семей переселенцев жилье“, - отметил Рева.

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Напомним, министерство социальной политики по данным подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций сообщили, что по состоянию на 8 января 2019 года учтено 1 млн 512 тыс 367 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.