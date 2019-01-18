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На Донбассе испытали САУ "Пион" и учились оборонять побережье

Комментариев: 3
Военнослужащие проверили работу артиллерийских установок и учились уничтожать разведывательные группы десанта противника.
На Донбассе испытали САУ "Пион" и учились оборонять побережье
© facebook.com/pressjfo.news/
Фото 1/11
  • В ООС военнослужащие провели тактически учения возле Мариуполя
  • Военные учились уничтожать разведывательные группы противника
  • Военные провели тактические учения с использованием военной техники
  • Военные и пограничники учились защищать побережье от врага
  • Военнослужащие регулярно совершенствуют свои навыки
  • Военные вчера испытывали САУ "Пион", а сегодня - учились оборонять берег моря
  • Военнослужащие учились оборонять побережье в зимних условиях
  • В ООС провели тактические учения для военных и пограничников
  • Военнослужащие учились работать с разведывательными и диверсионными группами врага
  • На Донбассе постоянно проходит обучение военнослужащих
  • В ООС учились уничтожать вражеских разведчиков
На Донбассе испытали САУ "Пион" и учились оборонять побережье
В ООС военнослужащие провели тактически учения возле Мариуполя
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Военнослужащие ООС провели тактические учения на самоходных самоходных артиллерийских установках “Пион“. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

“Пион - это не только имя хрупкого цветка. “Пионом“ называется мощная пушка, проверенная временем и боями“, - отметил пресс-центр.

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Установка и сегодня стоит на вооружении украинских артиллеристов, отмечают военные.

“Самоходная установка стреляет снарядами калибра 203,7 мм и способна поражать цели противника на расстоянии от 8,4 до 47,5 километров“, - рассказала пресс-служба.

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“Пион“, отметили в ведомстве, может стрелять не только осколочно-фугасными и фугасными снарядами - в свое время он разрабатывался для поражения вражеской силы ядерным выстрелом.

“Однако ни одно высокотехничное оружие не способно работать без квалифицированного персонала. Поэтому обучение, как плановое так и внеплановое для ребят, обслуживающих “Пионы“, - дело обычное“, - отметили в пресс-центре. Украинские артиллеристы почти ежедневно совершенствуют свои навыки, подчеркнуло ведомство.

Кроме того, сегодня военнослужащие и пограничники Донецкого отряда также провели тактические учения по обороне побережья вблизи Мариуполя. Военнослужащие выполняли тактические и огневые задачи по уничтожению разведывательных и передовых групп условного десанта противника.

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Напомним, ранее сообщалось, что в ООС на Донбассе разоблачили агента спецслужб РФ, который возглавлял антисемитскую организацию, разжигал рознь и готовился помогать вражеским войскам в случае вторжения.

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Теги: ООС, учения, САУ, Пион, военнослужащие, Донбасс
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Комментариев (4)
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Boxerogos    18.01.2019, 14:38
Оценка:  -1
Boxerogos
Из этих САУ наши"герои"уже обстреливали"неподконтрольны е территории"в 2014-2015 годах.Дальнобойность снарядов этих САУ превышает 35 километров.Точность оставляет желать лучшего...В итоге гибло множество мирных жителей...
WTF2wtf    18.01.2019, 14:50
Оценка:  0
WTF2wtf
Ваши в Ольгино, путинское украинофобко ...
Ваши россияне на оккупированный Донбасс такие же Пионы еще 2014-2015 пригоняли. В той же Макеевке их снимали тогда
WTF2wtf    18.01.2019, 14:51
Оценка:  0
WTF2wtf
Говорят тот же Донецкий аэропорт россияне из Пионов тоже обстреливали
alex-zol    18.01.2019, 14:27
Оценка:  -1
alex-zol
че не декомунизировали?
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