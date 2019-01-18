Военнослужащие проверили работу артиллерийских установок и учились уничтожать разведывательные группы десанта противника.

На Донбассе испытали САУ "Пион" и учились оборонять побережье

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На Донбассе испытали САУ "Пион" и учились оборонять побережье

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Военнослужащие ООС провели тактические учения на самоходных самоходных артиллерийских установках “Пион“. Об этом сообщила пресс-служба ООС в Facebook.

“Пион - это не только имя хрупкого цветка. “Пионом“ называется мощная пушка, проверенная временем и боями“, - отметил пресс-центр.

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Установка и сегодня стоит на вооружении украинских артиллеристов, отмечают военные.

“Самоходная установка стреляет снарядами калибра 203,7 мм и способна поражать цели противника на расстоянии от 8,4 до 47,5 километров“, - рассказала пресс-служба.

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“Пион“, отметили в ведомстве, может стрелять не только осколочно-фугасными и фугасными снарядами - в свое время он разрабатывался для поражения вражеской силы ядерным выстрелом.

“Однако ни одно высокотехничное оружие не способно работать без квалифицированного персонала. Поэтому обучение, как плановое так и внеплановое для ребят, обслуживающих “Пионы“, - дело обычное“, - отметили в пресс-центре. Украинские артиллеристы почти ежедневно совершенствуют свои навыки, подчеркнуло ведомство.

Кроме того, сегодня военнослужащие и пограничники Донецкого отряда также провели тактические учения по обороне побережья вблизи Мариуполя. Военнослужащие выполняли тактические и огневые задачи по уничтожению разведывательных и передовых групп условного десанта противника.

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Напомним, ранее сообщалось, что в ООС на Донбассе разоблачили агента спецслужб РФ, который возглавлял антисемитскую организацию, разжигал рознь и готовился помогать вражеским войскам в случае вторжения.